2017年4月24日(月)
- 世界と日本をどうとらえ、どう変えるか 民青が「共産党綱領セミナー」/未踏の領域のチャレンジャーに 志位委員長が講演
- 北朝鮮問題 軍事的対応は危険/ＮＨＫ討論 笠井政策委員長が強調
- 再エネ転換 世界の流れ/福島・二本松 原発廃炉へ講演会
- あらゆる排除反対/ドイツ・ケルン 極右党大会に抗議/主要政党・知事・労組など、幅広く
- もの言えぬ監視社会に/笠井氏、「共謀罪」廃案を主張 ＮＨＫ討論
- 日米の責任で原因究明を/銃弾とみられる物発見で 赤嶺議員
- 新社会党が全国大会/笠井議員が連帯あいさつ
- 共産党躍進で共闘前進を/札幌 小池書記局長訴えに熱気
- ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長の発言
- 農協へ過剰介入やめよ/紙氏 農業競争力強化法案を批判
- 淀川左岸線事業断念を/清水氏 新工法の安全性を追及
- 物流倉庫に法令違反/塩川氏 大規模火災で対策要求
- ホーム転落防止策を/梅村氏 検討会に視覚障害者も
- 福島第１原発の労働者/「頭痛がひどく、疲れやすい」 悩み次々/いわき 民医連が健康相談会
- 「共謀罪」法案審議/「内心」侵す本質ごまかせない
- きょうの潮流/♪光る光る東芝―。子どもの頃、テレビから流れるこの歌を…