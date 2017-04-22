2017年4月22日(土)
- 共謀罪はテロ対策と無縁/ＴＯＣ条約の政府説明批判 衆院法務委 藤野議員が質問
- モラル崩壊と暴走政治が一体で進む安倍政権 野党共闘と世論で追い込む/志位委員長が記者会見
- 米軍機離着陸が増/オスプレイ訓練移転中も 普天間基地沖縄県調査
- “審議つぶし”に抗議/穀田氏 与野党が国対委員長会談
- 譲歩・従属強まる危険/日米２国間協議 志位氏が指摘
- 対象犯罪の基準 説明できず/外務省 衆院委で藤野氏質問に
- 「中川議員 資格問われる」/会見で志位氏
- 山本地方創生担当相 辞任せよ/田村氏 「学芸員発言」で迫る/衆院特別委
- 北ミサイル「強く非難」/国連安保理が声明
- 最高裁 高裁判決を破棄/年金掛け捨て裁判 国の法解釈支持
- 九電本店抗議 開始６年/市民ら大行動「たたかい続ける」/福岡
- 国際協力銀 国会軽視の融資決定/共産党・大門議員らが抗議
- 「森友」に契約書原案まで渡す/１４年１２月 貸付契約結ぶ半年も前/佐川理財局長、事実認める/衆院国交委 宮本氏が追及
- 「共謀罪」ぜったい廃案/未来のための公共 国会前で行動
- 「避難者守らぬ大臣やめろ」/反原連 官邸前抗議
- 政権のモラル崩壊/自ら責任をとらぬ首相が拍車
- きょうの潮流/「言葉は生き物」といわれます。時代や社会を映し…