2017年4月21日(金)
- 政府・与党一体で「森友」隠し 資料の“検閲”を当然視/参院国交委 辰巳議員が追及
- 豊洲百条委 尋問継続を/共産党都議団 各会派に要請「未着手の調査項目ある」
- ロンドン 米大使館前デモ集会/対北 米の軍事的対応ノー 核戦争の脅威を告発
- 介護保険 現場は悲鳴/食費・サービス利用削る 低賃金・マイナス決算/改悪案廃案へ集会 国会内
- 森友究明・安倍政権退陣を/総がかり実行委 国会前で４００人抗議行動
- 山内候補 猛追、大逆転へ/沖縄・うるま市長選 基地被害根絶、翁長知事共に
- 地方自治ないがしろ/参考人 沖縄新基地などに批判/衆院憲法審
- 精神保健 基盤整備が最優先/倉林氏 厚労相は遅れ認める/参院厚労委
- 要配慮施設 一人夜勤の改善を/本村氏 災害時に逃げ遅れ/衆院国交委
- 「共謀罪」法案 きょう審議
- 日曜版２３日号/豊洲移転 築地の声は「中止を」/「共謀罪」法案 国民が監視される恐ろしさ
- 究極のモラル崩壊に審判を/東京・墨田街頭演説 小池書記局長ら訴え/都議選・総選挙勝利へ
- 地方裁量型仕組み見直せ/衆院委で堀内議員 認定こども園 国の責任追及
- 指定都市への拡大に懸念/参院委で田村議員 保育基準などの緩和指摘
- 土地改良法改定案を可決/共産党など修正案提出/衆院委で斉藤氏、質疑と反対討論
- 諫早 農漁共存の道こそ/“国策の失敗を認めよ”/仁比議員 参院委
- 薬の知財保護強化は矛盾/“途上国が入手困難に”/井上議員 参院委
- 北朝鮮問題と首相/米の軍事選択肢「評価」やめよ
- きょうの潮流/「保安林でキノコなど山の幸を無許可で採ったら共謀罪の対…