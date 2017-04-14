2017年4月14日(金)
- 米国は軍事的選択肢をとるな――外交交渉のなかで北朝鮮の非核化を/志位委員長が見解を発表
- “安倍政権ノー”大集合/東京・新宿 市民と野党が本気の共闘
- 「共謀罪」 一般市民も処罰/法律家団体などが会見
- 米国のシリア攻撃「支持」を批判/政府は米追随やめよ 参院外防委 井上氏が追及
- 介護保険法改悪案の採決強行/与党側が謝罪、補充質疑へ
- 種子法廃止は禍根残す/参考人質疑 紙議員は反対討論/参院委
- 密告者供述だけで罪に/「共謀罪」危険 仁比氏が追及
- 共産党の躍進を/都議選・衆院選へ 議員先頭にいっせい宣伝
- 日曜版１６日号/「共謀罪」法案 政府のウソを暴く/土井善晴さんが語る一汁一菜のすすめ
- うるま市長に山内さんを/必勝めざし総決起大会 命と人権守れと熱気/翁長知事も応援 沖縄
- 党躍進へいっせい宣伝/神奈川・千葉 はたの氏らに声援
- 政治資金の公開当然/塩川氏 「収支報告速やかに」
- 土壌汚染対策で質疑/元環境学会会長 緩和に反対
- 水道広域化を批判/田村氏 「自治体事情考慮を」
- 危険な航海強制する/山添氏 戦争法と一体化指摘
- オスプレイ合意反す/梅村氏 人口密集地の訓練告発
- 参考人が負担増批判/堀内氏 介護保険改定ただす
- 国の責任で住宅確保/高橋氏 自主避難者の支援訴え
- レッドパージ被害者救え/参院内閣委 仁比氏、官房長官に迫る
- 仏大統領選 平和問題が争点に/「軍事同盟離脱」「紛争の外交解決」/メランション氏の政策に注目
- インフラ輸出 矛盾噴出/大門議員 ＪＢＩＣを追及/参院財金委
- 熊本地震 いのちネット政府交渉
- 精神保健福祉法改定案の趣旨説明/「相模原事件」を厚労省削除/「立法事実に関わる」倉林氏/参院厚労委参考人質疑
- 熊本地震から１年/住まい中心の支援こそ強化を
- きょうの潮流/熊本・南阿蘇村にある「一心行（いっしんぎょう）の大桜」が見頃を迎えていま…