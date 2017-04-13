2017年4月13日(木)
- 介護保険改悪 自公、突然強行採決/共産・民進 強く抗議/衆院委 自民、「森友」質問を理由に
- 介護保険改悪 強行採決に抗議 審議差し戻しを/労働者・障害者ら怒り
- 安倍政権 “重大問題にはフタ”で新たな暴走/「共謀罪」衆院通過狙う
- 海自、米空母と訓練も/新指針具体化の動き 対「北」圧力に参加
- 米シリア攻撃集中審議を/穀田氏 首相出席の予算委で
- 厚労委に差し戻せ/介護保険法等改悪案 委員長に共産・民進
- 民法改正案を可決/畑野氏 消費者保護で前進/衆院委
- 託送料転嫁根拠なし/共産党が改定批判/衆院委
- 宇宙軍拡 危険な加速/ミサイル防衛 米で緒方副委員長報告/「ヒバクシャ国際署名」よびかけ
- 原発ゼロなら遠藤さん/愛媛・伊方町議選 笠井氏が応援
- 生放送！とことん共産党/ＬＩＮＥも監視 共謀罪/仁比氏と若手弁護士解説
- 妊娠したら退職強要/本村氏「違法派遣 調査せよ」
- 依存症対策の周知を/清水氏「認識ない自治体も」
- 長崎新幹線 五里霧中/田村貴昭氏「巨額の計画やめよ」
- 定置網に助成広げて/倉林氏「支援を政府一体で」
- 大学自治侵すと批判/文科省天下り 根本的禁止へ制度化必要/吉良議員
- 非常勤の正規化早く/地方自治体の実態告発 総務相は消極的/山下議員
- 規制緩和 合理性なし/化審法改定案 法の目的果たせない/岩渕議員
- 事業者責任 不明瞭に/土壌汚染対策法改定案 「規制強化に逆行」/塩川議員
- 家賃補助は恒久的に/住宅確保法改正案 「住まいの貧困」対策で/本村議員
- 消費者への開示要求/参考人質疑 原発コストの電気料金転嫁/真島議員
- 産業界の要望優先か/特例制度のさらなる緩和を批判/武田議員
- 患者権利擁護に逆行/精神保健福祉法改定案 徹底審議求める/倉林議員
- 業者監督 仕組み必要/家賃債務保証 入居者の安心第一に/清水議員
- 古い知見で耐震評価/淀川左岸線 ２期事業の中止求める/清水議員
- 公営住宅は増設こそ/規制緩和に懸念 確保は住宅政策の根本/田村貴昭議員
- 国の責任が後退する/電波法改定案 航空無線局検査ただす/梅村議員
- 東電改革提言を批判/政府を追及 原発事故のツケ回しやめよ/畠山議員
- 社会リポート/生活保護費過誤払い分 “返還しなくていい”/最低限度の生活できなくなる/東京地裁判決
- 昭恵氏 府私学審会長と面会/森友学園認可 話した疑い/宮本岳志議員追及
- 包括ケア・介護法案/地域の公的支援 後退させるな
- きょうの潮流/東京電力の会長や社長が近ぢか交代します｡会見を見ると…