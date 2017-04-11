2017年4月11日(火)
- 米国務長官 北朝鮮への「対抗措置」に言及/シリア引き合いに 空母打撃群が近海へ
- 北朝鮮問題 外交的解決以外に道はない/米国務長官、「危険な発言」と小池氏が批判
- “軍事研究禁止”発信を/学者の会が大学人シンポ
- 豊洲 整備計画から外せ/吉良氏「異常な汚染明らか」 参院決算委
- 「刑法改正案が先」/「共謀罪」審議入りめぐり小池書記局長指摘
- 国歌斉唱 強要するな/道徳教科書 宮本徹議員が批判
- 住宅の無償提供 継続を/福島原発事故 池内議員が追及
- 安倍政権打倒の共闘 前へ/共産党勝利呼びかけ/小池書記局長が２カ所で街頭演説
- 私たちが将来像示す/仙台 オールみやぎの会が集会/野党も決意語る
- 種子法廃止許さぬ/市民団体が集会 農水省説明に批判
- 政治・男女共同参画を/今国会法案成立求め集会
- 公的責任後退許さない/障全協総会 各省に社会保障充実要求
- ＤＶ被害 新支援制度を/斉藤氏「人権の視点必要」 衆院委分科会
- 敵基地攻撃能力/憲法に反し軍事緊張を高める
- きょうの潮流/およそ７００万年前にチンパンジーと分かれて一歩をふみだ…