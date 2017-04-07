2017年4月7日(金)
- 憲法違反の「共謀罪」 自由な社会押しつぶす/衆院本会議で審議入り/藤野議員 「安倍政権の説明破たん」
- 「共謀罪」法案 徹底審議、野党共闘、国民運動で、必ず廃案に/志位委員長が表明
- 「共謀罪」法案 廃案まで共にたたかおう/東京・日比谷 市民と野党抗議大集会
- シリアでの化学兵器攻撃/軍縮代表「２０１３年以来最大規模」/国連安保理 米英仏案にロシア異議
- 復興相辞任を強く求める/志位氏会見 原発被害自体無視する暴論
- 核兵器禁止条約の国連会議/志位委員長「驚くべき成果」
- 「農業弱体化法案だ」/参考人批判 競争力強化法案可決/衆院農水委
- 復興相は謝罪・辞任を/被災者支援議連が抗議声明
- 「共謀罪」 審議入り前提欠く/参院法務委 仁比氏、廃案求める
- 日曜版９日号/核兵器禁止条約国連会議 志位さんに聞く/新シリーズ都並さんの「熱血！アタック」
- 初の女性市長で市政転換を/沖縄・うるま市長選 １６日告示２３日投票/山内氏必勝へ大演説会
- 国有地売却・「共謀罪」審議入り 暴走・安倍政権倒そう/品川 小池書記局長が訴え
- 「共謀罪」法案に対する藤野議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 玄海再稼働“拙速同意しないで”/超党派２１議員 佐賀県知事に要請
- 核兵器禁止条約国連会議 「歴史的な一歩」実感/参加の笠井氏 日本の役割力説/衆院外務委
- 国民へのツケ回しやめよ/衆院委 原発事故処理で畠山氏
- 利用者負担増を批判/衆院委 介護保険改定で高橋氏
- 今村復興相の暴言に怒り/“謝って終わり”でない/原告団が申し入れ
- ２．８万人がネット署名/避難者ら今村復興相辞任求め抗議
- 排気筒に新たな破断/福島第１原発 倒壊の危険懸念
- 「共謀罪」反対 メディア関係有志がアピール
- ４Ｋ８Ｋ実用放送は拙速/電波法改正で田村議員ただす
- 諫早問題 国が責任を/有明訴訟弁護団が国会要請
- 教育勅語も「教材」/歴史反省しない政治は許せぬ
- きょうの潮流/異国の歴史や文化、暮らしにふれ合う。海外への旅といえば…