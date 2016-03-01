2017年4月2日(日)
４〜５月 地方議員選挙 中
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１１日告示、１６日投票】
◆宮城県大河原町１５
万波 孝子６７現
（前回当選１）
◆栃木県塩谷町１２
橋本いわお７０現
（前回当選１）
◆福井県若狭町１４（２減）
北原 武道７２現
（前回当選１）
◆静岡県西伊豆町１１
増山 勇６６現
（前回当選１）
◆静岡県森町１２
西田あきら６９現
（前回当選１）
◆大阪府島本町１４
かわの恵子５２現
（前回当選２）
◆和歌山県串本町１５
仲江 孝丸５９現
（前回当選１）
◆岡山県美咲（みさき）町１４（２減）
藤井 智江６５新
（前回当選０）
◆鳥取県八頭（やず）町１４（２減）
川西 聡６２現
（前回当選１）
◆鳥取県大山（だいせん）町１６
大森 正治６８現
（前回当選１）
◆島根県隠岐の島（おきのしま）町１６
村上みさろう８３元
（前回当選０）
◆愛媛県伊方町１６
遠藤もと子７６新
（前回当選０）
◆愛媛県久万高原（くまこうげん）町１３（１減）
大野よし子７０新
（前回当選０）
◆愛媛県鬼北町１２(２減）
高田 幸也６２現
（前回当選１）
◆福岡県粕屋町１６
川口あきら７１現
田川まさはる７０現
（前回当選２）
【１３日告示、２３日投票】
◆福島県浪江町１６
馬場いさお７３現
（前回当選１）
【１６日告示、２３日投票】
◆宮城県栗原市２６
沼倉 猛７２現
菅原 勇喜６５現
小野 久一６４現
佐藤 文男６６現
菅原 一也５８新
（前回当選４）
◆宮城県登米(とめ)市２６
佐藤 恵喜６６現
工藤 淳子６５現
（前回当選３）
◆宮城県東松島市１８
長谷川 博６７現
（前回当選１）
◆埼玉県飯能市１９
金子としえ６１現
新井たくみ６１現
山田とし子６９現
滝沢おさむ６１現
（前回当選４）
◆栃木県足利市補１
鳥井 康子５０新
（現有議席１）
◆栃木県那須塩原市２６
高久こういち６８現
つつみ正明６８新
（前回当選１）
◆神奈川県鎌倉市２６
吉岡 和江６９現
たかの洋一４０元
たけのひろこ５７新
（前回当選２）
◆千葉県茂原（もばら）市２２（２減）
平 ゆき子６６現
飯尾さとる６０現
（前回当選２）
◆新潟県十日町市２４（２減）
安保 寿隆７６現
鈴木 和雄６９現
滝沢 繁６２新
樋口 清司５８新
（前回当選３）
◆和歌山県田辺市２２
久保 浩二６３現
川ｱ 五一５１現
前田 佳世４３新
（前回当選３）
◆岡山県井原（いばら）市２０
森本 典夫７３現
（前回当選１）
◆高知県四万十（しまんと）市補２
川渕せいし６１新
（現有議席３）
◆長崎県西海（さいかい）市１８（２減）
ふちせ栄子６１現
（前回当選１）
◆熊本県上天草市１６（２減）
宮下しょう子６３現
（前回当選１）