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2017年4月2日(日)

４〜５月　地方議員選挙　中

日本共産党の立候補者

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（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【１１日告示、１６日投票】

◆宮城県大河原町１５

　万波　孝子６７現

（前回当選１）

◆栃木県塩谷町１２

　橋本いわお７０現

（前回当選１）

◆福井県若狭町１４（２減）

　北原　武道７２現

（前回当選１）

◆静岡県西伊豆町１１

　増山　　勇６６現

（前回当選１）

◆静岡県森町１２

　西田あきら６９現

（前回当選１）

◆大阪府島本町１４

　かわの恵子５２現

（前回当選２）

◆和歌山県串本町１５

　仲江　孝丸５９現

（前回当選１）

◆岡山県美咲（みさき）町１４（２減）

　藤井　智江６５新

（前回当選０）

◆鳥取県八頭（やず）町１４（２減）

　川西　　聡６２現

（前回当選１）

◆鳥取県大山（だいせん）町１６

　大森　正治６８現

（前回当選１）

◆島根県隠岐の島（おきのしま）町１６

　村上みさろう８３元

（前回当選０）

◆愛媛県伊方町１６

　遠藤もと子７６新

（前回当選０）

◆愛媛県久万高原（くまこうげん）町１３（１減）

　大野よし子７０新

（前回当選０）

◆愛媛県鬼北町１２(２減）

　高田　幸也６２現

（前回当選１）

◆福岡県粕屋町１６

　川口あきら７１現

　田川まさはる７０現

（前回当選２）

【１３日告示、２３日投票】

◆福島県浪江町１６

　馬場いさお７３現

（前回当選１）

【１６日告示、２３日投票】

◆宮城県栗原市２６

　沼倉　　猛７２現

　菅原　勇喜６５現

　小野　久一６４現

　佐藤　文男６６現

　菅原　一也５８新

（前回当選４）

◆宮城県登米(とめ)市２６

　佐藤　恵喜６６現

　工藤　淳子６５現

（前回当選３）

◆宮城県東松島市１８

　長谷川　博６７現

（前回当選１）

◆埼玉県飯能市１９

　金子としえ６１現

　新井たくみ６１現

　山田とし子６９現

　滝沢おさむ６１現

（前回当選４）

◆栃木県足利市補１

　鳥井　康子５０新

（現有議席１）

◆栃木県那須塩原市２６

　高久こういち６８現

　つつみ正明６８新

（前回当選１）

◆神奈川県鎌倉市２６

　吉岡　和江６９現

　たかの洋一４０元

　たけのひろこ５７新

（前回当選２）

◆千葉県茂原（もばら）市２２（２減）

　平　ゆき子６６現

　飯尾さとる６０現

（前回当選２）

◆新潟県十日町市２４（２減）

　安保　寿隆７６現

　鈴木　和雄６９現

　滝沢　　繁６２新

　樋口　清司５８新

（前回当選３）

◆和歌山県田辺市２２

　久保　浩二６３現

　川ｱ　五一５１現

　前田　佳世４３新

（前回当選３）

◆岡山県井原（いばら）市２０

　森本　典夫７３現

（前回当選１）

◆高知県四万十（しまんと）市補２

　川渕せいし６１新

（現有議席３）

◆長崎県西海（さいかい）市１８（２減）

　ふちせ栄子６１現

（前回当選１）

◆熊本県上天草市１６（２減）

　宮下しょう子６３現

（前回当選１）



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