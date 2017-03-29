2017年3月29日(水)
- 核兵器禁止条約実現へ 歴史的な国連会議始まる/「核兵器のない世界」めぐり 本流と逆流の姿 鮮明/志位委員長が文書発言
- 被爆の地獄 再現させない/核兵器禁止条約の国連会議 被団協・藤森さんが発言
- 過労死ラインの残業容認/「働き方」会議が実行計画を決定
- 「森友」疑惑 籠池氏の要望に「満額回答」/大門議員 夫人付への手紙 独自入手/参院決算委
- 「国連会議」 志位委員長の会見
- 核兵器禁止条約「国連会議」/日本政府「不参加」表明
- 介護保険改悪 審議入り/堀内議員“高齢者の尊厳奪う”/衆院本会議
- 共産党 都１７年度予算案に賛成/都議団会見 是々非々の立場で
- どのようにして「核兵器のない世界」を実現するか/――「国連会議」への文書発言/２０１７年３月２７日 核軍縮・不拡散議員連盟（ＰＮＮＤ）・日本国衆議院議員 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 「ふたたび被爆者をつくらない」核兵器を禁止し廃絶する法的拘束力ある条約を/２０１７年３月２７日 日本原水爆被害者団体協議会事務局次長 藤森俊希
- 「核兵器廃絶へ重要な一歩」/交渉会議参加国が歓迎
- 科学者３４００人が核兵器禁止条約交渉支持/公開書簡を発表
- １７年度予算案に対する田村議員の反対討論/参院本会議
- 核なき世界へ後押し/国連前 市民らアピール/ニューヨーク
- “なぜ、自分の子が…”/那須雪崩 無言の帰宅 遺族悲痛
- 急増カードローン被害/大門議員 大銀行が生活苦に拍車/首相が対応約束
- 日本ＩＢＭ 控訴断念/ロックアウト解雇 無効判決が確定
- 戦争法施行１年/危険は明らか、廃止こそ急務
- きょうの潮流/「サタンコ」。中学時代、バスケットボール部の顧問だった…