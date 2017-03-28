2017年3月28日(火)
- 志位委員長、国連会議議長と会談/ホワイト氏 「人々の署名が私に力」
- 日本政府は責任果たせ/核兵器なくそう 大集会に被爆者４０人
- 「共謀罪」 条約口実許されない/参院予算委 仁比氏が首相追及
- 森友問題「徹底解明」 共謀罪阻止へ全力/後半国会向け 小池書記局長が決意
- 暮らし追い詰める予算/参院本会議で成立 田村氏が反対討論
- 昭恵氏関与疑い強まる/徹底追及へ証人喚問を 小池氏が表明
- ８億円値引き根拠なし/森友・国有地問題 辰巳氏が追及/参院予算委
- 核兵器廃絶で各国議員の協力を/志位委員長 ＰＮＮＤ幹部と懇談
- 志位委員長 核兵器禁止条約実現、市民の力で/米フレンズ奉仕委員会 ガーソン氏と懇談
- 「トップランナー方式」 新たな「行革」押し付け/公共施設縮小・統廃合など批判/山下氏が反対討論 参院委
- 全国総会へ情勢討議/革新懇が代表世話人会/“迷走と隠蔽の政権”小池書記局長が批判
- 交付金減額許されない/沖縄振興 紙氏、是正求める/参院沖縄北方特
- 核兵器禁止条約を支持する 「日本国民の声 世界に」/志位委員長、ＩＣＡＮ（核兵器廃絶国際キャンペーン）事務局長らと懇談
- 避難指示の解除/国・東電の責任投げ捨て許さず
- きょうの潮流/日本の報道機関やジャーナリストが受賞を誇れる賞の一つに…