2017年3月26日(日)
- 核兵器禁止条約の早期締結を/志位委員長が「国連会議」に要請/国連軍縮上級代表と会談
- 沖縄・辺野古 埋め立て承認「撤回」を宣言/翁長知事 新基地反対集会で/ゲート前に３５００人
- オバマケア代替案 撤回/米トランプ政権「大敗北」
- 核兵器禁止条約の早期締結にむけた国際的合意を/「国連会議」への要請/２０１７年３月２４日 核軍縮・不拡散議員連盟（ＰＮＮＤ） 日本国衆議院議員 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 日報問題 特別監察理由に答弁拒否/井上議員 隠ぺい図る防衛相批判/参院外交防衛委
- 家族農業破壊する/畠山議員 競争力強化支援法案を批判/衆院本会議
- 別所国連大使と志位委員長懇談
- 日本共産党東京都議団の小池知事への申し入れ/築地市場の豊洲新市場移転計画を中止し、現在地再整備の本格的な検討を求める
- 総選挙・都議選勝利を/東京・立川 山下副委員長ら訴え
- 沖縄・辺野古県民集会/新基地止め民主主義勝ち取る/翁長知事のあいさつ
- 社民党岩手県連大会/３野党代表 初のあいさつ/共闘発展で総選挙勝利を
- 休日労働は「抜け穴」/小池氏が政府案撤回要求/残業上限規制
- 大企業優遇を見直せ/大門氏「中小企業支援こそ」/研究開発減税
- 非現実的な避難計画/塩川氏「廃炉しかない」/東海第２原発
- 住宅無償 国の責任で/岩渕氏「命綱守れ」と迫る/被災者支援
- 防衛省公募制中止を/井上氏「科学者受け入れず」/軍事研究
- トップ暴言 撤回要求/県民の怒り示し紙氏追及/沖縄米軍基地
- 救済阻む 線引き正せ/市田氏「住民健康調査を」/水俣病被害
- 新業態、白タクと類似/山添氏、安全へ規制求める/観光代行運転
- “日本会議は民主政治にふさわしくない”/池内衆院議員 フジ系番組で
- 「共謀罪」廃案へ力あわせ/藤野・畑野氏 国賠同盟と懇談
- 介護保険負担増/利用者の痛み なぜ分からない
- きょうの潮流/〈裏献金 ばれて秘書だけ 突き出され（木久扇）〉。この手…