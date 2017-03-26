/志位委員長が「国連会議」に要請/国連軍縮上級代表と会談

/翁長知事 新基地反対集会で/ゲート前に３５００人

/「国連会議」への要請/２０１７年３月２４日 核軍縮・不拡散議員連盟（ＰＮＮＤ） 日本国衆議院議員 日本共産党幹部会委員長 志位和夫

核兵器禁止条約の早期締結にむけた国際的合意を

別所国連大使と志位委員長懇談

日本共産党東京都議団の小池知事への申し入れ

/築地市場の豊洲新市場移転計画を中止し、現在地再整備の本格的な検討を求める