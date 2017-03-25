2017年3月25日(土)
- 昭恵氏の意向なかったか/指示なしの照会なら大問題 森友の国有地取引 小池氏が追及/参院予算委 首相否定「忖度ない」
- 志位委員長がキューバ、ベトナム国連大使と会談/核兵器禁止条約「国連会議」成功へ緊密に協力
- 豊洲移転中止 知事に要請/共産党都議団 築地再整備 本格検討を
- 軍事研究禁止を継承/学術会議 ５０年ぶりに声明
- 昭恵氏・松井大阪知事ら ４野党が喚問要求/国対委員長会談
- 「深さ９．９メートル」根拠なし/森友 埋設ごみ 撤去費８．２億円/辰巳氏質問
- 自給支える種子法/斉藤氏 廃止法案に反対/衆院委可決
- 論戦ハイライト 森友学園疑惑/首相夫人付が財務省に照会/国有地の格安払い下げ 「大きな力」浮かぶ/小池書記局長の追及 参院予算委
- 被団協・原水協代表団 ＮＹ入り/各国代表・ＮＧＯと交流へ
- 総力追及 森友学園疑惑/過労死遺族も怒る安倍政権の「働き方改革」/日曜版２６日号
- 豊洲検査 改ざんの疑い/都議会特 都が再三、再採水指示/かち氏追及
- 首相夫人ら証人喚問を/寄付・ファクス 語ってもらう必要/ＢＳフジプライムニュース 宮本氏が出演
- オバマケア見直し法案/米共和党内にも異論/可決へ票確保めど立たず
- 「国を私物化するな」/国会前「未来のための公共」抗議/藤野議員スピーチ
- 官邸前「原発やめろ」
- 東電新々総合計画/再稼働が前提の「再建」断念を
- きょうの潮流/「原爆原子雲の下で何があったのか」。国連での核兵器禁止…