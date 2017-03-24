2017年3月24日(金)
- 森友疑惑 首相夫人側、財務省に照会/籠池氏、国有地払い下げで証言 衆参証人喚問/複数の政治家関与も
- 森友疑惑 安倍昭恵氏らの喚問を/小池書記局長が会見
- 森友疑惑 徹底究明を/総がかりと市民連合
- ヤマト残業代 調停成立/横浜地裁 労働者側「主張通った」
- 「軍事対軍事の悪循環」/ＡＣＳＡ可決 宮本議員が反対討論/衆院本会議
- 「任期延長は危険」/緊急事態条項 大平議員に回答/参考人質疑
- 森友学園 籠池氏の証人喚問（詳報 ２３日）
- 共産党提出のシルバーパス条例改正案/“６月都議会で可決を”/あぜ上議員訴え 継続審査決まる
- 「共謀罪」法案 “待った”/慎重検討求め宮崎県議会が全会一致採択
- 政活費不正 自民市議１２人目の辞職/富山市議会
- ロンドン中心部でテロ/国会近くで３人死亡/実行犯は射殺 関与容疑の７人拘束
- 大型道路より被災者支援を/熊本・益城町復興で交通量調査
- 森友学園問題/基準“最後に合致でいい”/大阪私学審会長 府議会参考人質疑で
- 高齢者を狙い撃ち/保団連 患者負担増阻止へ集会
- 被災者救済 国の義務/群馬の判決受け院内集会
- 籠池氏の証人喚問/指摘された疑惑 首相ら応えよ
- きょうの潮流/「志合えば胡越（こえつ）も昆弟（こんてい）たり」。北方の胡と…