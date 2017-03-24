2017年3月24日(金)

共産党提出のシルバーパス条例改正案 /“６月都議会で可決を”/あぜ上議員訴え 継続審査決まる

ロンドン中心部でテロ /国会近くで３人死亡/実行犯は射殺 関与容疑の７人拘束

森友学園問題 /基準“最後に合致でいい”/大阪私学審会長 府議会参考人質疑で

高齢者を狙い撃ち /保団連 患者負担増阻止へ集会