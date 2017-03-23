2017年3月23日(木)
- 核兵器禁止条約国連交渉会議直前 国内いっせい行動/ヒバクシャ国際署名 累計１７２万に/圧倒的な世論で日本政府動かそう
- 核兵器禁止条約国連交渉会議に参加 志位委員長が米国に出発/日本国民の思い しっかり国連に伝える
- 日本政府「テロは対象外に」/国際組織犯罪防止条約起草時/「共謀罪」論拠崩れる
- 営業職に裁量労働/損保ジャパン日本興亜 改悪先取り/参院委 小池氏が指摘
- 「核兵器なき世界」見直す/米政府高官“禁止条約交渉に反対”/「同盟国は不参加を」
- オスプレイは危険/宮本徹氏 自衛隊配備中止求める/衆院委
- 給付型奨学金法案可決/共産党は修正案を提出/衆院委
- 防衛省幹部の関与追及/山下氏 ＰＫＯ日報隠ぺい問題/参院委
- 証人喚問「真相究明の第一歩」/「森友学園」問題で志位委員長
- 喚問「入り口」に全容解明へ/「森友学園」問題、共謀罪 小池書記局長が語る/ラジオ日本「スマートＮＥＷＳ」
- 値引き６．８億円過大か/辰巳氏 森友への売却価批判
- 厚労省の誤導明らか/高橋氏 子宮頸がん絡む報道
- 雪害農家に支援早く/堀内氏 ハウス再建補助要求
- 裁量労働制 営業職にも導入/野放図な実態浮き彫り/参院厚労委 小池参院議員の追及
- 森友疑惑/基準満たさず「認可適当」？/大阪府と国 二人三脚で推進
- 近畿財務局を告発/森友に格安売却 “国に損害”/豊中市議ら
- こども園 監査不十分/姫路事件 “子の命に関わる”/参院内閣委 田村議員追及
- 籠池氏証人喚問へ/真相解明の一歩に役立たせよ
- きょうの潮流/日本共産党の第２７回大会の来賓あいさつで、市民連合の中野晃一さんが…