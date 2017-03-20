2017年3月20日(月)
- “東ガスとの基本合意後、関与せず”/浜渦元副知事、証言に矛盾/吉田都議 新証拠示す 都百条委
- 森友疑惑 根本は国有地払い下げ/フジ系番組で小池氏 全容解明を
- 「働き方会議」 残業規制案に抜け穴/年間上限「休日労働」含まず/過労死ライン、毎月可能に
- 準備金の入学前支給/国補助を検討/文科省が実施自治体急増受け
- 豊洲、自公の責任重大/小池書記局長 「石原元知事と一体」/フジ系番組
- 今週の国会/「森友」籠池氏 ２３日喚問へ/共謀罪 あす、閣議決定狙う
- 共産党伸ばし都政変えよう/東京・町田で笠井議員訴え
- 森友疑惑追及の党大きく/茨城で宮本岳議員が国会報告
- ヤマト運輸 夜９時１００件もの未配達 増員求めても会社が罵倒/宅配の長時間労働 どうなる
- アベ政治ノー４０００人/市民と野党が結集/福岡
- 客室乗務員 「妊娠→無給休職」を改善/希望者は地上勤務に/「マタハラ」裁判中 日航 労組に回答
- 豊洲地下水 高濃度汚染を確定/都専門家会議 “９回目調査は適切”
- 汚染抜きに土地評価/豊洲 かち都議に財価審会長 都百条委
- 未来のため 声上げる/総がかり実行委 国会前行動/野党議員も参加
- ＧＰＳ最高裁判決/捜査権の乱用への厳しい警告
- きょうの潮流/飛脚が列島をめぐるようになったのは、江戸期に入ってから…