2017年3月17日(金)
- 籠池氏、２３日証人喚問へ
- 「安倍首相から１００万円寄付」/森友・籠池氏語る/参院委調査 “一昨年９月夫人通じて”
- 志位委員長が訪米へ/核兵器禁止条約の国連会議に参加/２２日出発
- 辺野古工事差し止め提訴も/翁長沖縄知事 岩礁破砕 非更新で
- 南スーダン 陸自が日報を保管/「破棄」説明後も 防衛相、辞任は否定
- 米新入国禁止令も停止/ホノルル連邦地裁 イスラム教差別で違憲
- 天皇退位――衆参正副議長の「とりまとめ」についての共産党の意見/小池書記局長が会見
- 南スーダンＰＫＯ「日報」 廃棄したという虚偽の上に隠蔽/志位委員長が会見
- 日報隠蔽、「森友」虚偽答弁 稲田氏は辞任を/志位委員長が会見
- 与党は拒否する理由ない/籠池氏招致 小池氏が指摘
- 緊急事態条項 独裁と人権制限もたらす/衆院憲法審 赤嶺・大平氏が批判
- 雇用保険法等改定案を可決/日本共産党は反対/衆院
- 南スーダンＰＫＯ日報/ありえない「破棄」決定/笠井質問裏付け 組織的隠ぺい
- 防衛相 責任問われる/日報データ陸自保管 赤嶺氏が追及/衆院委
- 日曜版１９日号/豊洲移転・森友疑惑を特集/「保育園落ちた」の怒りの声
- 国保料 都が過酷な徴収促進/都議会で和泉議員 生活再建支援こそ
- オスプレイ配備に反対/横田基地周辺住民ら 防衛・外務省へ要請/共産党議員参加
- 森友問題 大阪府などを調査/参院予算委「真相解明姿勢なし」
- 宗教人と共産党懇談会 東北初/福島 「違い認め力合わせて」/倉林議員ら出席
- 「東芝」の経営危機/原発に頼った粉飾企業の破綻
- きょうの潮流/春が近づき、本来なら心浮き立つ時期ですが、花粉症にかか…