2017年3月16日(木)
- ＧＰＳ捜査 令状なし実施は違法/最高裁初判断 “憲法に適合する措置を”
- 貸し付け 事前に伝達/宮本岳議員 森友疑惑 新資料示す/衆院財金委
- 南スーダンＰＫＯ日報の根拠/「通達」で「戦闘」明記 笠井議員追及/衆院外務委
- 天皇退位、衆参正副議長が提示/現天皇退位認める立法概要
- 志位委員長、原水協と懇談/核兵器禁止条約の国連会合に向け
- 月１００時間未満やめよ/残業時間上限規制で追及 高橋議員/衆院厚労委
- 過労死ライン合法化批判/残業上限規制 山添議員が迫る/参院予算委
- 豊洲新市場問題/石原元知事と自民に責任/土壌汚染・負担膨張 そね都議が追及
- 水俣病 実態聞き取り/市田副委員長 国会で追及を約束/熊本
- 諫早「問答集」に抗議/農水省「不存在」言えず/漁業者ら集会
- 「森友」の体罰ただす/文科省“学園側は否定” 元保護者の証言と矛盾/吉良議員質問
- 「虐待まがい」指導を/森友学園の元園児保護者 府教育庁に要請
- 日常的監視に道開く/日弁連が共謀罪反対集会
- 「森友」国会招致/首相や与党は何を恐れるのか
- きょうの潮流/東京・赤坂の飲食街は社用族相手の高級店から、…