2017年3月13日(月)
- 安倍首相主導・国家戦略特区で無理やり新設/５２年ぶりの獣医学部 「加計学園」が計画 愛媛/３７億円の土地無償提供・補助金６４億円
- 準備金の入学前支給拡大 １００超す自治体/保護者と共産党の運動実る
- 暴走・迷走する安倍政権を倒そう 自民、公明、維新にノーの審判を/静岡市議選 小池書記局長が応援
- “原発いらない” 川内即時停止訴え 鹿児島
- 政権の冷たい姿勢あらわれた/小池書記局長が復興相を批判
- 「ふるさとを捨てるの簡単」/自主避難者に復興相
- 森友問題 自公・維新を追及へ/大阪報告会 宮本・辰巳議員迎え
- ３野党が初出席/共産党熊本県党会議 共闘前進誓う
- 労基署職員の増員を/衆院委 高橋氏、民間委託批判
- 被後見人の権利守れ/衆院委 島津氏、制度改善求める
- 国家公務員を正規に/参院委 田村氏が転換を要求
- 天下り 全容解明せよ/参院委 吉良氏、再発防止求める
- 再犯防止にならない/衆院委 赤嶺氏、米軍属見直しで
- 少人数学級の拡大を/衆院委 畑野氏、教員増求める
- 豪雪被害の支援早く/参院委 紙氏、営農継続で要求
- 核兵器禁止 力尽くせ/衆院委 笠井氏、政府姿勢ただす
- 米政権の移民敵視・国境壁 中米・カリブ 結束し対抗/“他国の指図 受け入れない”/２５カ国 外相級会合
- パリから福島に連帯 「原発停止」「被災者支援を」/集会・デモに５００人
- 原発事故避難者支援継続を 川崎
- 南スーダン撤収へ/安倍政権は派兵の誤り認めよ
- きょうの潮流/韓国の最高法規は当然ながら大韓民国憲法。国会の弾劾訴追…