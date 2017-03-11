2017年3月11日(土)
- 南スーダン自衛隊撤収へ/違憲派兵 大破たん 国民世論・運動が追い込む
- 南スーダン自衛隊撤収表明で小池書記局長が会見
- 森友学園、申請取り下げ/疑惑未解明 幕引き許されぬ
- 朴大統領を罷免/韓国史上初 憲法裁「弾劾は妥当」
- 東日本大震災から６年を迎えるにあたって/２０１７年３月１１日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 「森友」問題関係者の国会招致/さらに強く実現図る 笠井政策委員長
- 任命責任 厳しく問われる/務台政務官辞任で笠井氏
- 認可・契約でも便宜/辰巳氏 「森友」問題で追及
- 地方交付税の拡充を/山下氏 法定率引き上げ求める
- 和平協定履行されず/井上氏 南スーダンから撤退要求
- 就学援助前倒し「可能」/畑野氏 改善要求に文科省が回答
- 二度と戦争繰り返さない/東京大空襲７２年で追悼集会/小池氏が出席
- 安心の入所施設が必要/党国会議員団が障全協と懇談
- あかつき印刷創立７０年祝賀会/野党連合政権実現へともに/志位委員長があいさつ
- 森友学園疑惑 財務省 通達に反し土地売却か/資金確保不確実でも審査通す/本紙入手資料で判明/首相の答弁 前提崩れる
- 中学生棋士の藤井四段/将棋 新人王戦デビュー
- 東日本大震災６年/国は支援を弱めてはならない
- きょうの潮流/海と山に抱かれた宮城・南三陸。今月、かつての町の…