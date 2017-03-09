2017年3月9日(木)
- 共謀罪 「合意」を処罰/参院委 仁比氏追及に法相認める
- 「隊員の命 オモチャにするな」/南スーダン即時撤収を 元自衛官の思い
- 大幅賃上げで暮らし底上げ/全労連など 春闘勝利へ中央行動
- 日本ＩＢＭに三たび勝訴/ロックアウト解雇 第４次も無効判決 東京地裁
- 将来の天皇退位の道閉ざさない一致点を/全体会議 日本共産党が主張
- 金田法相、テロの定義できず/衆院委 藤野議員追及で鮮明
- 北朝鮮の核放棄へ行動を/衆院委 笠井議員が要求
- 所得税法等改定案/大企業に税負担求めて/参院本会議 大門議員が質問
- 「森友」問題 籠池氏ら招致は不可欠/疑惑次々 解明待ったなし
- 過労死ゼロどころか助長/「働き方」政府案 家族の会代表ら/衆院委で参考人質疑
- 森友学園問題 全情報公開せよ/共産党大阪府議団 知事らに要請
- 豊洲地下水 ゼネコン調査分に疑惑/有害物質低減後に採水か/とくとめ議員 都議会で指摘
- 「総合事業」 介護難民生む低報酬/堀内議員 事業所の窮地警告/衆院厚労委
- 天下り 大学人事に介入例も/畑野議員 徹底調査を要求/衆院文科委
- 食品添加物 最新の知見で検証を/斉藤議員 安全確保へ提起/衆院農水委
- 自治体職員 国の削減強要を告発/田村議員 被災地応援に障害/衆院総務委
- 政府は核兵器禁止条約の交渉会議に参加を/日本原水協が外務省に要請
- ＴＨＡＡＤ配備に抗議/韓国・星州郡 撤回求め２００人集い
- ストップ共謀罪/大垣署市民監視事件 私の声、警察は圧殺/県側は公安の実態隠し
- “マネキンモブは表現の自由”/海老名市長の命令取り消し/横浜地裁
- 帰還強制やめ補償継続を/原発と人権ネットが緊急提言
- 南スーダン「日報」/派兵の条件は既に崩れている
- きょうの潮流/火を噴きながら上昇する４発の弾道ミサイル。…