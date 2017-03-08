2017年3月8日(水)
- 「軍事研究禁止」を継承/学術会議検討委が新声明案/民生分野の資金充実求める
- 「森友」問題 籠池氏ら招致 ４野党一致/国対委員長会談 真相解明へ要求
- 「月１００時間残業ＯＫ？ ふざけるな！」/エキタスが経団連前抗議
- 財務局が埋め戻し提案/森友学園予定地産廃 工事関係者が証言
- 大震災・福島第１事故６年/１１日中心の「原発ゼロ」行動/全国２１９カ所
- 共謀罪 「１０日閣議決定」先送り/強まる批判、与党内にも疑義
- トヨタ系過労死 上告断念要請/厚労政務官に小池書記局長
- 夜勤改善・大幅増員を/日本医労連など国会要請
- 住民に信頼の税務行政に/差し押さえ横行告発/衆院委で梅村氏
- 強権調査「指導する」/宮本氏に国税庁
- 「原発ゼロ」めざす全国の声/「３・１１」行動 各地の計画
- 「開閉式」ホームドアを/視覚障害者が国交省要請/本村議員が同席
- 「森友学園」問題 政治家関与の真相 究明を/小池書記局長 ラジオで語る
- 共謀罪つくらせない/国会内 百人委員会結成集会
- ３・８国際女性デー/戦争ノー！ 憲法生かす連帯を
- きょうの潮流/「共産党のがんばりに拍手喝さいしている」。政治学者の白…