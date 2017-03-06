2017年3月6日(月)
- 辺野古新基地 沖縄への連帯 全国に/県民の回答は「あきらめない」 ４野党共通の課題にしていく/那覇 志位委員長が会見
- 「新基地阻止」の決意確認/志位委員長、翁長知事と会談
- 大阪・豊中 “隣の公園１４億円、なぜ１億円”/森友学園学校予定地 小池書記局長が視察
- 「森友」問題 籠池氏ら国会招致を/ＮＨＫ日曜討論 山下副委員長が主張
- 学童保育統合やめよ/参院予算委で田村議員主張
- オール沖縄そろい踏み/県党会議 志位委員長が出席
- 安倍改憲戦略 止める/憲法会議が春の講座
- 那覇での志位委員長の会見（要旨）
- ＮＨＫ日曜討論 山下副委員長の発言
- 「森友」問題/政治家関与、徹底解明を/大阪・豊中で 小池書記局長が訴え
- 共産党衆院議員・予定候補/大阪なんばに勢ぞろい
- 共闘の力で総選挙勝利を/田村副委員長迎えて島根で共産党演説会/民進・社民代表も訴え
- 市民と野党で安倍政権打倒/かながわ県民集会 共産・民進など連帯
- 原発ゼロへ進もう/「３・１１」青森集会 ８００人、市民ら行進/高橋議員訴え
- 「共謀罪」阻止へ集う/野党４党・市民ら４００人/横浜
- “オスプレイいらない” 横田基地前で抗議の訴え/東京/宮本徹議員参加
- 農業競争力法案/競争偏重は崩壊を加速させる
- きょうの潮流/大阪から来たという若い女性がマイクを握りました。「私に…