2017年3月3日(金)
- 別の政治家関与調査を 森友学園への国有地格安売却/小池氏、鴻池議員事務所記録示し追及/参院予算委 安倍首相は解明に背
- 政治家関与明らかに さらに疑惑追及する/森友学園疑惑 志位委員長が会見
- 「豊洲移転できない」/築地 青果仲卸２団体が方針転換
- 日立が退職強要中止/希望に沿う雇用延長も実現/労組と党国会議員団追及で
- 「ヒバクシャ国際署名」 推進ポスター完成/著名９氏よびかけ
- 「共謀罪」の三つの問題点/国会提出に断固反対/志位委員長が会見
- トランプ大統領議会演説/むきだしの軍事的覇権主義と同盟国への負担要求/志位委員長が批判
- 緒方副委員長 ネパール共産党（ＵＭＬ）オリ議長と会談
- 笠井議員 核兵器禁止条約交渉へ協力要請/インドネシア大使館に
- 天皇退位 国民の総意で議論を/衆参全体会議 共産党が主張
- 日曜版５日号/「森友」問題 安倍首相夫妻の責任は/日本の対米外交 寺島実郎さんに聞く
- 森友学園疑惑 小池書記局長質問が明らかにしたものは―
- 森友学園疑惑 政治家の関与は明らか/安倍首相に解明責任/参院予算委 小池書記局長の連続追及
- 共謀罪法案出すな/国際婦人年連絡会 藤野・畑野氏と懇談
- 子ども医療費への自治体助成/国は減額調整やめよ/畑野氏が質問
- ３〜４月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者
- トランプ大統領議会演説/米欧マスコミ厳しい目
- 「森友学園」疑惑/安倍首相の責任は免れない
- きょうの潮流/「割れ鍋に綴（と）じ蓋（ぶた）」とは、どんな人にもそれに相応した配偶…