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2017年3月3日(金)

３〜４月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【４月１６日告示、２３日投票】

◆宮城県東松島市１８

　長谷川　博６７現

（前回当選１）

◆宮城県登米（とめ）市２６

　佐藤　恵喜６６現

　工藤　淳子６５現

（前回当選３）

◆宮城県栗原市２６

　沼倉　　猛７２現

　菅原　勇喜６５現

　小野　久一６４現

　佐藤　文男６６現

　菅原　一也５８新

（前回当選４）

◆埼玉県飯能市１９

　金子としえ６１現

　新井たくみ６１現

　山田とし子６９現

　滝沢おさむ６１現

（前回当選４）

◆栃木県那須塩原市２６

　高久こういち６８現

　つつみ正明６８新

（前回当選１）

◆栃木県足利市補１

　鳥井　康子５０新

（現有議席１）

◆神奈川県鎌倉市２６

　吉岡　和江６９現

　たかの洋一４０元

　たけのひろこ５７新

（前回当選２）

◆千葉県茂原（もばら）市２２（２減）

　平　ゆき子６６現

　飯尾さとる６０現

（前回当選２）

◆新潟県十日町市２４（２減）

　安保　寿隆７６現

　鈴木　和雄６９現

　滝沢　　繁６２新

　樋口　清司５８新

（前回当選３）

◆和歌山県田辺市２２

　久保　浩二６３現

　川ｱ　五一５１現

　前田　佳世４３新

（前回当選３）

◆岡山県井原（いばら）市１８（２減）

　森本　典夫７３現

（前回当選１）

◆高知県四万十（しまんと）市補２

　川渕せいし６１新

（現有議席３）

◆長崎県西海（さいかい）市１８（２減）

　ふちせ栄子６１現

（前回当選１）

◆熊本県上天草市１６（２減）

　宮下しょう子６３現

（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆岩手県岩泉町１４（１減）

　林ｱ竟次郎６７現

（前回当選１）

◆群馬県大泉町１５

　堀越　幸広６２新

（前回当選０）

◆神奈川県清川村１０

　藤田よしとも７１現

（前回当選１）

◆長野県小海（こうみ）町１２

　井出かおる６６現

　まとのみかこ４６現

（前回当選２）

◆長野県青木村１０

　坂井ひろし６２新

（前回当選１、現有議席０）

◆長野県白馬村１２

　加藤りょうすけ７０現

（前回当選１）

◆長野県栄村１０（２減）

　斉藤　康夫６７新

（前回当選２）

◆新潟県阿賀町１６

　入倉　政盛６８現

（前回当選１）

◆大阪府能勢（のせ）町１２

　中西　顕治５１現

（前回当選１）

◆大阪府千早赤阪村７

　関口ほづみ６７現

　徳丸はつみ６７新

（前回当選２）

◆兵庫県福崎町１４

　小林ひろし７４現

　いしの光市６１現

（前回当選２）

◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２

　増井　久美６５現

（前回当選１）

◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４

　幅田千富美７３現

　森下　克彦６５新

（前回当選１）

◆島根県奥出雲（おくいずも）町１４

　川西あきのり６７現

（前回当選１）

◆宮崎県国富町１３

　飯干　富生６３現

（前回当選１）

◆沖縄県与那原（よなばる）町１４

　我謝　猛範６７現

（前回当選１）

【２５日告示、３０日投票】

◆兵庫県香美(かみ)町１６

　山本けんし６３現

　谷口しんじ６６現

（前回当選２）



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