2017年3月3日(金)
３〜４月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【４月１６日告示、２３日投票】
◆宮城県東松島市１８
長谷川 博６７現
（前回当選１）
◆宮城県登米（とめ）市２６
佐藤 恵喜６６現
工藤 淳子６５現
（前回当選３）
◆宮城県栗原市２６
沼倉 猛７２現
菅原 勇喜６５現
小野 久一６４現
佐藤 文男６６現
菅原 一也５８新
（前回当選４）
◆埼玉県飯能市１９
金子としえ６１現
新井たくみ６１現
山田とし子６９現
滝沢おさむ６１現
（前回当選４）
◆栃木県那須塩原市２６
高久こういち６８現
つつみ正明６８新
（前回当選１）
◆栃木県足利市補１
鳥井 康子５０新
（現有議席１）
◆神奈川県鎌倉市２６
吉岡 和江６９現
たかの洋一４０元
たけのひろこ５７新
（前回当選２）
◆千葉県茂原（もばら）市２２（２減）
平 ゆき子６６現
飯尾さとる６０現
（前回当選２）
◆新潟県十日町市２４（２減）
安保 寿隆７６現
鈴木 和雄６９現
滝沢 繁６２新
樋口 清司５８新
（前回当選３）
◆和歌山県田辺市２２
久保 浩二６３現
川ｱ 五一５１現
前田 佳世４３新
（前回当選３）
◆岡山県井原（いばら）市１８（２減）
森本 典夫７３現
（前回当選１）
◆高知県四万十（しまんと）市補２
川渕せいし６１新
（現有議席３）
◆長崎県西海（さいかい）市１８（２減）
ふちせ栄子６１現
（前回当選１）
◆熊本県上天草市１６（２減）
宮下しょう子６３現
（前回当選１）
【１８日告示、２３日投票】
◆岩手県岩泉町１４（１減）
林ｱ竟次郎６７現
（前回当選１）
◆群馬県大泉町１５
堀越 幸広６２新
（前回当選０）
◆神奈川県清川村１０
藤田よしとも７１現
（前回当選１）
◆長野県小海（こうみ）町１２
井出かおる６６現
まとのみかこ４６現
（前回当選２）
◆長野県青木村１０
坂井ひろし６２新
（前回当選１、現有議席０）
◆長野県白馬村１２
加藤りょうすけ７０現
（前回当選１）
◆長野県栄村１０（２減）
斉藤 康夫６７新
（前回当選２）
◆新潟県阿賀町１６
入倉 政盛６８現
（前回当選１）
◆大阪府能勢（のせ）町１２
中西 顕治５１現
（前回当選１）
◆大阪府千早赤阪村７
関口ほづみ６７現
徳丸はつみ６７新
（前回当選２）
◆兵庫県福崎町１４
小林ひろし７４現
いしの光市６１現
（前回当選２）
◆鳥取県湯梨浜（ゆりはま）町１２
増井 久美６５現
（前回当選１）
◆鳥取県伯耆（ほうき）町１４
幅田千富美７３現
森下 克彦６５新
（前回当選１）
◆島根県奥出雲（おくいずも）町１４
川西あきのり６７現
（前回当選１）
◆宮崎県国富町１３
飯干 富生６３現
（前回当選１）
◆沖縄県与那原（よなばる）町１４
我謝 猛範６７現
（前回当選１）
【２５日告示、３０日投票】
◆兵庫県香美(かみ)町１６
山本けんし６３現
谷口しんじ６６現
（前回当選２）