2017年3月2日(木)
３〜４月 地方議員選挙 中
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【４月４日告示、９日投票】
◆北海道中富良野（なかふらの）町１０（１減）
佐藤 和三６８現
（前回当選１）
◆長野県佐久穂（さくほ）町１４
高見沢はるの５７現
高見沢研二６４現
須田 良子６２新
（前回当選３）
◆愛媛県愛南町１６
西口 孝６８現
（前回当選１）
【９日告示、１６日投票】
◆長野県飯田市２３
後藤 荘一６４現
小倉たかひろ６２現
古川 仁４９現
（前回当選３）
◆長野県佐久市２６（２減）
小林まつ子６１現
内藤ゆう子６２現
蜻まさお６９新
（前回当選３）
◆新潟県糸魚川市２０
新保 峰孝６９現
（前回当選１）
◆石川県かほく市１５
高橋しげのり６５現
（前回当選１）
◆富山県富山市３８（２減）
赤星ゆかり５２現
中山 雅之６３現
小西なおき７２現
吉田おさむ６６現
（前回当選２、現有議席４）
◆富山県砺波市１８（２減）
境 欣吾６２元
（前回当選０）
◆静岡県伊豆の国市１７
田中 正男６３現
みよし陽子６０現
たかはし公一６９元
（前回当選２）
◆静岡県掛川市２１（３減）
渡辺 久次６８現
勝川志保子５７新
（前回当選２）
◆静岡県袋井市２０
高橋よしひろ６２現
浅田 二郎７０元
（前回当選１）
◆静岡県磐田市２６
ねづ 康広６１現
高梨としひろ６２現
浅野 猛６７新
（前回当選３）
◆岡山県美作（みまさか）市１８
倉地 重夫７２新
（前回当選１）
◆岡山県新見（にいみ）市１８
橋本 亨子５９現
（前回当選１）
◆岡山県真庭（まにわ）市２４
岡崎 陽輔５８現
（前回当選１）
◆広島県三原市２６（２減）
寺田 元子６０現
つくだ守生５８新
（前回当選１）
◆島根県松江市３４
たちばなよしあき７２現
吉儀けい子６６現
田中はじめ５８新
（前回当選３）
◆山口県長門（ながと）市１８
林 てつや５４現
（前回当選１）
◆香川県丸亀市２５（２減）
おざき淳一郎６５現
中谷まゆみ５０現
笹井たかし６３新
（前回当選２）
◆福岡県豊前市補１
村上かつじ６５新
（現有議席０）
◆大分県豊後大野（ぶんごおおの）市１８（４減）
神志那文寛４９現
（前回当選１）
【１１日告示、１６日投票】
◆宮城県大河原町１５
万波 孝子６７現
（前回当選１）
◆栃木県塩谷町１２
橋本いわお７０現
（前回当選１）
◆静岡県西伊豆町１１
増山 勇６６現
（前回当選１）
◆静岡県森町１２
西田あきら６９現
（前回当選１）
◆福井県若狭町１４（２減）
北原 武道７２現
（前回当選１）
◆和歌山県串本町１５
仲江 孝丸５９現
（前回当選１）
◆岡山県美咲（みさき）町１４（２減）
藤井 智江６５新
（前回当選０）
◆鳥取県八頭（やず）町１４（２減）
川西 聡６２現
（前回当選１）
◆鳥取県大山（だいせん）町１６
大森 正治６８現
（前回当選１）
◆島根県邑南（おおなん）町１５
大和 まみ４３現
（前回当選１）
◆愛媛県伊方町１６
遠藤もと子７６新
（前回当選０）
◆福岡県粕屋町１６
川口あきら７１現
田川まさはる７０現
（前回当選２）