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2017年3月1日(水)

３〜４月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【２月２８日告示、３月５日投票】

◆福井県越前町１４

　かわぎし裕里３２新

（前回当選０）

◆広島県北広島町１６（２減）

　みの　孝二６３現

（前回当選１）

【３月５日告示、１２日投票】

◆秋田県鹿角（かづの）市１８（２減）

　浅石しげみ６９新

（前回当選０）

◆埼玉県入間（いるま）市２２

　安道よし子６０現

　吉沢かつら４０現

　小出わたる５４現

　佐藤ただし５７新

（前回当選４、現有議席３）

【１４日告示、１９日投票】

　福岡県香春（かわら）町１３（２減）

　しまだ美恵子７５現

（前回当選１）

【１７日告示、２６日投票】

◆静岡県静岡市４８

（葵＝あおい＝区）１７

　鈴木せつ子６２現

　杉本まもる５９新

（駿河＝するが＝区）１４

　寺尾　　昭７２現

（清水区）１７

　内田りゅうすけ６４現

　望月ケンイチロー５４新

（同市の現有議席は５）

【１９日告示、２６日投票】

◆茨城県北茨城市１９（１減）

　鈴木やす子６０現

（前回当選１）

◆東京都小金井市２４

　板倉　真也５７現

　水上ひろし５５現

　森戸よう子６０現

　たゆ　久貴２８新

（前回当選４）

◆埼玉県富士見市２１

　川畑かつひろ４６現

　小川たくみ３２現

　寺田りょう４４現

　木村くにのり４７新

（前回当選４）

◆千葉県東金（とうがね）市２２

　まえだ京子５３現

　桜田あや子６７現

（前回当選２）

◆三重県伊賀市２４

　百上　まな５７現

　かまい敏行３５新

（前回当選１）

◆奈良県香芝（かしば）市１６

　池田えい子５０現

　中井まさとも５８現

（前回当選２）

◆岡山県赤磐（あかいわ）市１８

　福木　京子６６現

（前回当選１）

◆広島県廿日市（はつかいち）市２８（２減）

　大畑　美紀５９元

（前回当選１）

◆長崎県諫早（いさはや）市３０

　中野　太陽３９現

　西田　京子６８現

（前回当選２）

【２１日告示、２６日投票】

◆宮城県柴田町１８

　広沢　　真４９現

（前回当選１）

◆山形県真室川（まむろがわ）町１１

　平野まさずみ５０現

（前回当選１）

◆長野県飯島町１２

　三浦寿美子６４現

　浜田みのる７０現

（前回当選２）

◆長野県野沢温泉村８

　宮崎　早人６９現

（前回当選１）

◆長野県信濃町１２（２減）

　永原かずお６６現

　伊藤ひろみ６６新

　片野よしゆき４８新

（前回当選２）

◆岡山県鏡野町１５

　藤田多喜夫６７現

（前回当選１）

◆広島県海田（かいた）町１６

　佐中十九昭７２現

　岡田　良訓６２現

（前回当選２）

◆福岡県那珂川（なかがわ）町１７

　平山ひとみ５５現

　よしなが直子４６現

（前回当選２）

【２６日告示、４月２日投票】

◆兵庫県赤穂市１８

　川本　孝明６３現

　小林とくじ６５現

（前回当選２）

【２８日告示、４月２日投票】

◆北海道音更（おとふけ）町補１

　山川　秀正６４元

（現有議席４）

◆佐賀県みやき町補１

　大森　　斉６１新

（現有議席２）

【４月２日告示、９日投票】

◆秋田県湯沢市補２

　藤岡　庄一６０新

（現有議席４）

◆栃木県佐野市２４（２減）

　岡村けい子６３現

　つるみ義明６４現

（前回当選２）

◆群馬県太田市補２

　石井ひろみつ５１新

（現有議席１）

◆広島県庄原市２０

　谷口　隆明６２現

　松浦　　昇７６現

（前回当選２）

◆島根県出雲市３２

　井原　ゆう６９現

　ごとう由美５２新

　吉井やすみ２９新

（前回当選３、現有２）

◆大分県佐伯市２５(１減)

　高司　政文５５現

（前回当選１）



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