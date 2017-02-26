2017年2月26日(日)
- 森友学園問題 審議前に貸し付け内諾/籠池氏と大阪府私学課証言
- “共闘し闇に迫る”/大阪・豊中 宮本岳志議員が駅頭宣伝
- 最大の軍備増強要求/トランプ米大統領 “大規模予算案”表明
- ヤフーニュース 志位委員長インタビュー/野党共闘など多彩に
- 一時金 嘱託職員すべてに/青森・八戸市営バス 労組、粘り強く交渉
- 豊洲市場予定地/都議会特別委が視察/共産党 尾崎・かち・吉田３氏参加
- 農地復興はこれから/宮城・石巻 高橋議員ら視察
- 田辺市議選勝利必ず/党演説会 山下副委員長訴え/和歌山
- 日米兵器開発へ転用も/公募制度 宮本徹議員に首相/衆院財金委
- 「自治体専門職員育たない」/田村貴昭氏に総務相/衆院総務委
- 任用空白解消対応を/田村貴昭議員 臨時教員待遇ただす/衆院総務委
- 都議選・総選挙 心一つに/全国労働者共産党後援会が総会/新しい方針を提起
- 沖縄連帯 運動飛躍を/安保破棄中実委が代表者会議
- 租税回避地利用 政治家は禁止/エクアドル/国民投票で過半数確実/税逃れ対策 ＮＧＯ歓迎
- 響く「稲田大臣やめろ」/「南スーダンは内戦」/国会正門前
- 自衛隊の撤退求める/大阪
- 自民党県連前で抗議/福島
- オスプレイ来るな/沖縄と連帯 合同演習反対集会/群馬・高崎
- リニア工事止めたい/東京地裁で住民側意見陳述
- 過労死生まぬ規制必要/雇用共同アクション 国会前行動
- 原発ノー３月行動/福島切り捨てと再稼働許すな
- きょうの潮流/４年前の感動と興奮を思い出しました。深夜まで及んだ開票作業。…