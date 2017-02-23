2017年2月23日(木)
- 国有地売却 ３．６億円分の工事せず/８億円値引きで森友学園 宮本岳氏追及/衆院財金委
- 都議会 百条委設置を議決/豊洲疑惑 石原氏ら証人喚問焦点に
- 百条委設置 都政の闇ただす 共産党都議団大山幹事長
- 改憲発議具体化を明記/自民党方針案 安倍首相の執念反映
- 売却の全資料開示を/森友学園問題 穀田氏が会見
- 志位委員長 駐日メキシコ大使と会談/核兵器禁止条約の国連会議で協力
- 富裕層課税強化求める/衆院委 宮本徹議員“税制に欠陥”
- 「重層長屋」規制強化迫る/衆院委分科会 池内氏危険指摘
- 共産党 比例２議席必ず/北陸信越５県いっせい宣伝
- 食料主権は重要/参院調査会で参考人質疑/市田氏が質問
- 自衛隊が行う駆け付け警護/ＮＧＯを危険にさらす/武田氏が質問
- 「働き方改革」 注文相次ぐ/労働分野格差で参考人/岩渕氏が質問
- 介護労働の改善を/全労連など １５万人署名提出
- アスクル火災/防火対策問いたい/穀田氏「国会でも議論」
- 玄海・大飯再稼働/避難体制不安な原発動かすな
- きょうの潮流/通称「核のフットボール」というそうです。米大統領がいつ…