2017年2月22日(水)
- 森友学園への国有地売却 ８億円値引き 口実崩壊/埋設ゴミ処理 未確認/宮本岳志議員 理事長の参考人招致要求/衆院委
- 陸自派兵地「最も不安定」/南スーダン 深刻 公述人「ＰＫＯ５原則崩れる」/衆院予算委 中央公聴会
- 都議会きょう開会/豊洲疑惑究明が焦点
- 共謀罪 手口は同じ/１０年前・６１９→１１６ 安倍内閣・６７６→２７７/対象犯罪減っても危険変わらず
- 辞めよ 憲法無視の防衛相、答弁できない法相/国会前で緊急行動
- 年７２０時間上限・残業代ゼロに反対/中央公聴会 「働き方改革」に懸念/全労連・連合など参考人
- 「夜間中学設置を促進」/梅村議員に文科省局長/衆院総務委
- 駐韓大使召還１カ月/日韓関係で何が問われているか/韓国国民の理解と信頼得る日本政府の誠実な努力こそ
- 製薬会社優遇を批判/宮本議員、研究開発減税撤回を/衆院財金委
- シルバーパス負担軽減を/共産党都議団が条例改正提案
- 水道民営化中止求める/衆院委 田村議員が推進政府批判
- 沖縄と連帯、たたかい前へ/山下氏報告 党が全国基地対策会議
- 衆院予算委員会 中央公聴会
- ネットニュース番組 「アベマプライム」/中学生が党本部・赤旗編集局を訪問/「どんな日本をめざす？」
- 豪雪被害 国の支援を/大平議員、鳥取知事らと懇談
- 南スーダン派遣差し止め訴訟/「自衛官の危険 苦痛」/初弁論
- 「共謀罪」の導入/危険浮き彫り 法案提出やめよ
- きょうの潮流/「ポスト真実」と「フェイク（偽）ニュース」。客観的な事実…