2017年2月16日(木)
- 党都議団が百条委提案/豊洲問題解明へ不可欠/民進系・都民ファーストの会など賛成 自公は持ち帰り
- 稲田防衛相辞任で一致/４野党が国対委員長会談
- 内心罰する「共謀罪」提出許すな/共産党が緊急宣伝/東京・新宿 山下・山添氏ら訴え
- 福島第１原発/廃炉作業阻む高線量/事故６年 本紙記者が現場ルポ
- 「日米同盟第一」で矛盾深刻/参院本会議 井上議員が追及
- ＴＰＰ 米との交換文書 自主推進/外務副大臣答弁 斉藤議員が批判
- 稲田防衛相は辞任を/穀田氏会見 「隠ぺい体質明らか」
- 志位委員長、越大使・比代理大使と会談/核兵器禁止条約の交渉で協力を
- 衆院予算委員会 地方公聴会開く
- 生放送！とことん共産党/ゲストに辛淑玉さんを迎えて/司会は小池晃書記局長・朝岡晶子さん
- 原発事故/津波は予想可能だった/山添議員、国の責任ただす
- トランプ政権追随なのでは/武田議員が参考人に質問
- 住宅政策で負担軽減を/岩渕議員質問に参考人
- 「支援センター」に交付金創設/性犯罪・性暴力被害で内閣府/共産党国会議員団が要求
- こんな不明朗 許されぬ/国有地 実質タダで払い下げ/衆院委 宮本岳志氏が追及
- ２・１９総がかり行動/暴走政治ストップ 共同発展を
- きょうの潮流/ＪＲ山手線で３０番目となる新しい駅の工事が本格的に始まり…