2017年2月14日(火)
- 北朝鮮 弾道ミサイル発射に強く抗議/志位委員長が談話
- 志位委員長、駐日キューバ大使と会談/核兵器禁止条約の国連会議での協力を確認
- 南スーダン 続く戦闘 安保理が非難/報道声明 民間人攻撃「制裁の対象」
- 日米首脳会談 異常なトランプ政権への追随でいいのか/小池書記局長が指摘
- 印刷通販「プリントパック」/賃金差別正し時短めざす/労組と和解
- 共産党都道府県会議/注目 熱気
- 大分市議選告示/市民の暮らし応援市政へ/小池氏、共産党４候補勝利訴え
- 震災復旧復興・共産党勝利を 熊本・南阿蘇村/空白克服へ 市田氏ら応援/村議選へ演説会
- 都議選必勝・衆院選躍進必ず/共産党 東京都党会議開く
- 共産党、初の３議席/沖縄・浦添市 現職が１・２位
- 水俣病１０００人総決起集会 熊本/不知火患者会 ２年後の裁判勝利へ
- 福島原発事故 被災者対策 真剣に/原発住民運動全国連 政府・東電に迫る
- 海上工事強行に抗議/沖縄新基地 全国連が防衛局に
- 沖縄大学で連帯コンサート 横井久美子さんら出演/高江・辺野古・伊江島を米への貢ぎ物にするな
- 大阪「森友学園」国有地払い下げ/審議会で「大丈夫か」/財務局 リスク確認も押し切る
- 「日米経済対話」/アメリカ言いなり日本に危険
- きょうの潮流/にわかに想像できない放射線量です。１時間当たり６５０…