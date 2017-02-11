2017年2月11日(土)
- トランプ入国禁止令/米高裁 差し止め継続/“政権側は証拠提示せず”
- 核兵器禁止条約の早期締結へ努力を/被団協など１３団体政府要請
- １４私大中１２で授業料値上げ/「スーパーグローバル大学」 国際大で２６万円も
- アップル 日本で税逃れ/本紙試算 １５年度で２０００億円にも/米国以外での負担率 １１年間１〜６％
- 天皇退位 共産党が検討会
- 米国に、きちんとものいう姿勢が必要/日米首脳会談 小池氏が会見
- 解説/「スーパーグローバル大学」/授業料値上げを誘導
- 力合わせ 大きな民青に/志位氏ら党三役が民青と懇談
- 解説/アップルの税逃れ/各国から利益９割流出 アイルランド子会社に集中
- 水産基本計画 改定に積極的問題提起/紙議員らＪＦ全漁連と懇談
- 内部留保、税制で是正を/参院調査会で参考人が主張/岩渕議員が質問
- 大分市議選あす告示/暮らし応援の４議席を
- 大阪の学校法人に国有地 売却額異例の非公表/名誉小学校長は安倍首相夫人/辰巳・宮本岳議員に財務省説明
- 福島２号機・カメラ２時間で不具合/６５０シーベルト高線量が影響か
- 政権包囲 原発ゼロを/反原連が官邸前抗議
- 「建国記念の日」５０年/改憲と結ぶ歴史の偽造を問う
- きょうの潮流/マスコミ９条の会・日本ジャーナリスト会議のイベントでの…