2017年2月9日(木)
- 安倍政権 倫理喪失極まる/隠ぺい・質問封じ・民意蹂躙 憲法破壊の暴走
- ４野党、法相辞任で一致/「日報」問題でも追及確認 国対委員長会談
- 復興へ自治体負担ゼロを/小池書記局長ら達増岩手県知事と懇談 陸前高田では戸羽市長とも
- 市民ら「美ら海を守れ」/辺野古 ブロック連日投下に抗議
- 被爆者の願いに応えよ/大平議員 政府の態度を追及/衆院予算委
- 地方公務員も過労死続く/梅村議員 「労働時間規制を」/衆院予算委
- 法相文書・「日報」問題 国会軽視・隠蔽体質の表れ/穀田国対委員長が批判
- 豊洲問題 強力な権限で究明を/百条委設置が焦点に
- 議員報酬２５％削減・交通費実費に…/都議会改革 共産党が提案/大山幹事長 他党に協議呼びかけ
- 辺野古工事 中止を要請/沖縄 「計画変更説明ない」
- 入国制限 米にも不利益/参院調査会 武田議員に元中国大使
- 再生エネ 環境整備必要/参院調査会 山添議員に参考人
- 「ヒバクシャ国際署名」推進/国連交渉会議へ行動提起/連絡会が方針
- 福島第１事故２１兆円国民にツケ 会議の透明度ゼロ/本紙請求の東電委情報公開に 公表済み資料を“開示”
- 共謀罪阻止 「今が本番」/自由法曹団 対策本部会議開く/仁比議員が発言
- ３・１ビキニデー/核兵器禁止へ時代開く節目に
- きょうの潮流/きょうは、文豪の夏目漱石の生誕から１５０年になります。…