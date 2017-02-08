2017年2月8日(水)
- 南スーダン 陸自部隊日報あった/ＰＫＯ撤退の可能性指摘 政府が否定の「戦闘」表記
- 補助金獲得に元局長関与/文科省天下り 宮本岳議員が追及/衆院予算委
- 法相、共謀罪で質疑封じ/文書を作成・配布「不適切」認め撤回、謝罪/共産党が辞任求める
- 法相文書撤回受け穀田氏会見/考え方撤回しないのか
- ブロック投下強行/工事中止要求 沖縄県を無視
- 穀田氏 政府に隠ぺい体質/ＰＫＯ日報一転「あった」
- 民から官へ 増える「天上がり」/官民の癒着、断ち切れ/衆院予算委 塩川議員が追及
- 論戦ハイライト/天下り背景に政財官癒着/衆院予算委 宮本議員の質疑/“財界が求める人材育成だ” ゆがんだ大学政策中止を
- 第１次安倍内閣が自由化/塩川議員「天下り規制強化を」
- 共産党 都道府県委員長会議開く/大志とロマンもち 歴史つくる活動を/小池書記局長が報告
- 党創立９５周年の記念すべき年――７月３１日までに二つの大きな仕事をやりとげることを訴える/２０１７年２月７日 日本共産党中央委員会幹部会
- 県民の命 海壊すな/沖縄・ブロック投下強行/船で丘で市民ら抗議
- 新基地阻止へ不退転/翁長知事が会見
- 「中長期財政試算」/アベノミクスの中止が不可欠
- きょうの潮流/子どもの衣類も買えない、お風呂の回数を減らしている、医…