2017年2月2日(木)
２〜３月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者 名の下は年齢、現新元）
【３月５日告示、１２日投票】
◆秋田県鹿角（かづの）市１８（２減）
浅石しげみ６９新
（前回当選０）
◆埼玉県入間市２２
安道よし子６０現
吉沢かつら４０現
小出わたる５４現
佐藤ただし５７新
（前回当選４、現有議席３）
【１４日告示、１９日投票】
◆福岡県香春町１３（２減）
しまだ美恵子７５現
（前回当選１）
【１７日告示、２６日投票】
◆静岡県静岡市４８
（葵＝あおい＝区）１７
鈴木せつ子６２現
杉本まもる５９新
（駿河＝するが＝区）１４
寺尾 昭７２現
（清水区）１７
内田りゅうすけ６４現
望月けんいちろう５４新
（同市の現有議席は５）
【１９日告示、２６日投票】
◆茨城県北茨城市１９（１減）
鈴木やす子６０現
（前回当選１）
◆東京都小金井市２４
板倉 真也５７現
水上ひろし５６現
森戸よう子６０現
たゆ 久貴２８新
（前回当選４）
◆埼玉県富士見市２１
川畑かつひろ４６現
小川たくみ３２現
寺田りょう４４現
木村くにのり４７新
（前回当選４）
◆千葉県東金市２２
まえだ京子５３現
桜田あや子６７現
（前回当選２）
◆三重県伊賀市２４
百上 まな５７現
かまい敏行３５新
（前回当選１）
◆奈良県香芝市１６
池田えい子５０現
中井まさとも５８現
（前回当選２）
◆岡山県赤磐（あかいわ）市１８
福木 京子６６現
（前回当選１）
◆長崎県諫早（いさはや）市３０
中野 太陽３９現
西田 京子６８現
（前回当選２）
【２１日告示、２６日投票】
◆宮城県柴田町１８
広沢 真４９現
（前回当選１）
◆長野県飯島町１２
三浦寿美子６４現
浜田 稔７０現
（前回当選２）
◆長野県野沢温泉村８
宮崎 早人６９現
（前回当選１）
◆長野県信濃町１２（２減）
永原かずお６６現
伊藤ひろみ６６新
片野よしゆき４８新
（前回当選２）
◆岡山県鏡野町１５
藤田多喜夫６７現
（前回当選１）
◆広島県海田（かいた）町１６
佐中十九昭７２現
岡田 良訓６２現
（前回当選２）
◆福岡県那珂川町１７
平山ひとみ５５現
よしなが直子４６現
（前回当選２）
【２６日告示、４月２日投票】
◆兵庫県赤穂市１８
川本 孝明６３現
小林とくじ６５現
（前回当選２）
【２８日告示、４月２日投票】
◆佐賀県みやき町補１
大森 斉６１新
（現有議席２）