「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードＰＲグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2017年2月1日(水)

２〜３月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【１月２９日告示、２月５日投票】

◆奈良県橿原（かしはら）市２４

　竹森まもる６３現

　西川まさかつ５８現

　今西たかあき６５元

　（前回当選２）

◆愛媛県今治（いまばり）市３２（２減）

　松田すみこ６５新

　（前回当選１）

◆長崎県五島市２０（２減）

　橋本　憲治５７現

　江川みつ子６４現

　（前回当選２）

【３１日告示、２月５日投票】

◆北海道上砂川町９

　越前　　等６２新

　（前回当選１）

◆山形県三川町１０

　田中あきら６１現

　（前回当選１）

◆秋田県八郎潟町１２

　北嶋けん子６８現

　（前回当選１）

◆熊本県大津町１６

　荒木としひこ６３現

　（前回当選１）

【２月５日告示、１２日投票】

◆群馬県前橋市３８

　長谷川かおる６６現

　中道なみ子６６現

　小林ひさ子６０現

　近藤よしえ６０現

　（前回当選４）

◆沖縄県浦添（うらそえ）市２７

　ニシメ　健３５現

　伊礼ゆうき３４現

　タバタ翔吾３０新

　（前回当選２）

【１２日告示、１９日投票】

◆愛媛県西条市３０

　青野たかし７４現

　山地みちかず６０前

　（前回当選１）

◆大分県大分市４４

　ふくま健治６１現

　斉藤ゆみこ５２現

　花宮いくお６７新

　いわさき貴博４１新

　（前回当選３）

【１４日告示、１９日投票】

◆北海道津別町１０

　巴　　光政６５新

　（前回当選１）

◆神奈川県寒川町１８

　細川　京三６８現

　山田まさひろ５２現

　青木ひろし５３新

　（前回当選３）

◆岐阜県揖斐川（いびがわ）町１６

　小倉　昌弘６３現

　（前回当選１）

【１９日告示、２６日投票】

◆石川県白山（はくさん）市２１

　宮岸みなえ６６現

　（前回当選１）

◆岐阜県各務原（かかみがはら）市２４

　ハタノこうめ６３現

　ながやてる子６４現

　（前回当選２）

【２１日告示、２６日投票】

◆三重県大紀町１４

　大東　政司７７現

　（前回当選２）

◆奈良県吉野町１０（１減）

　やぶさか眞佐６９現

　（前回当選１）

◆熊本県南阿蘇（みなみあそ）村１４

　立石たけひろ８２新

　（前回当選０）

【２８日告示、３月５日投票】

◆福井県越前町１４

　かわぎし裕里３２新

　（前回当選０）

◆広島県北広島町１６（２減）

　みの　孝二６３現

　（前回当選１）



ネットでお申し込み
購読　日刊紙／日曜版
見本紙無料でお届けします

日曜版の紹介
日刊紙の紹介

赤旗ツイッター Fロゴフェイスブック
赤旗ＰＲ

◆しんぶん赤旗ツイッター
◆こちら赤旗日曜版ツイッター

「赤旗」記者募集のお知らせ


見本紙　購読 ページの上にもどる
日本共産党　(c)日本共産党中央委員会　ご利用にあたって