2017年2月1日(水)
２〜３月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１月２９日告示、２月５日投票】
◆奈良県橿原（かしはら）市２４
竹森まもる６３現
西川まさかつ５８現
今西たかあき６５元
（前回当選２）
◆愛媛県今治（いまばり）市３２（２減）
松田すみこ６５新
（前回当選１）
◆長崎県五島市２０（２減）
橋本 憲治５７現
江川みつ子６４現
（前回当選２）
【３１日告示、２月５日投票】
◆北海道上砂川町９
越前 等６２新
（前回当選１）
◆山形県三川町１０
田中あきら６１現
（前回当選１）
◆秋田県八郎潟町１２
北嶋けん子６８現
（前回当選１）
◆熊本県大津町１６
荒木としひこ６３現
（前回当選１）
【２月５日告示、１２日投票】
◆群馬県前橋市３８
長谷川かおる６６現
中道なみ子６６現
小林ひさ子６０現
近藤よしえ６０現
（前回当選４）
◆沖縄県浦添（うらそえ）市２７
ニシメ 健３５現
伊礼ゆうき３４現
タバタ翔吾３０新
（前回当選２）
【１２日告示、１９日投票】
◆愛媛県西条市３０
青野たかし７４現
山地みちかず６０前
（前回当選１）
◆大分県大分市４４
ふくま健治６１現
斉藤ゆみこ５２現
花宮いくお６７新
いわさき貴博４１新
（前回当選３）
【１４日告示、１９日投票】
◆北海道津別町１０
巴 光政６５新
（前回当選１）
◆神奈川県寒川町１８
細川 京三６８現
山田まさひろ５２現
青木ひろし５３新
（前回当選３）
◆岐阜県揖斐川（いびがわ）町１６
小倉 昌弘６３現
（前回当選１）
【１９日告示、２６日投票】
◆石川県白山（はくさん）市２１
宮岸みなえ６６現
（前回当選１）
◆岐阜県各務原（かかみがはら）市２４
ハタノこうめ６３現
ながやてる子６４現
（前回当選２）
【２１日告示、２６日投票】
◆三重県大紀町１４
大東 政司７７現
（前回当選２）
◆奈良県吉野町１０（１減）
やぶさか眞佐６９現
（前回当選１）
◆熊本県南阿蘇（みなみあそ）村１４
立石たけひろ８２新
（前回当選０）
【２８日告示、３月５日投票】
◆福井県越前町１４
かわぎし裕里３２新
（前回当選０）
◆広島県北広島町１６（２減）
みの 孝二６３現
（前回当選１）