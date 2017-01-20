2017年1月20日(金)
- 「駆け付け警護」他国軍も対象/本紙請求 政府資料に明記
- 天皇退位問題の国会対応 各党意見表明/国民の意見を反映する自由で落ち着いた議論を/小池書記局長が発言
- 「内部留保を賃金に」/全労連・国民春闘共闘 経団連を包囲
- デマ・差別放送流した東京ＭＸ/ＤＨＣ（化粧品製造販売）が最大スポンサー/「ニュース女子」制作も子会社
- 社会保障充実といいながら/低年金者給付金など見送り
- 日曜版２２日号/特集 共闘進めた日本共産党大会/内橋克人さん「非常に意義大きい」
- 働き方・共謀罪・野党共闘など語る/ＢＳ番組で 穀田国対委員長
- 韓国大統領 事情聴取へ/収賄容疑で検察チーム/サムスントップへの逮捕状請求 地裁棄却に国民批判
- 日本共産党第２７回大会/志位委員長の結語
- 共謀罪反対署名を提出/内閣府に全労連など３団体
- 都議会自民党 豊洲移転促すビラ配布/都民から驚きの声/自民関係者も“タイミング悪い”
- 訂正・謝罪求め抗議/東京ＭＸ本社前で市民
- 米軍属の補足協定/犯罪の防止には到底ならない
- きょうの潮流/「大統領閣下、Ｆ３５計画を中止してください」。…