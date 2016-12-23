2016年12月23日(金)
- オスプレイ 配備撤回までたたかい抜く/翁長知事「不退転の決意」沖縄・名護 県民抗議集会に４２００人
- 軍事費５．１兆円 ５年連続増/来年度予算案 社会保障は１４００億円抑制 一般会計９７兆４５００億円 過去最大
- 「米艦防護」を運用開始/戦争法に基づく新任務
- オスプレイ飛行中止せよ/沖縄県議会 墜落に抗議決議 自民反対、公明・維新は退席
- １７年度予算案/辺野古工事費を再計上 軍事費突出 Ｆ３５実戦配備へ/高齢者負担増次々 社会保障削減 年金はマイナス改定/「通級指導」を定数化 文科省 党質問と運動実る
- 社会保障５年で３．４兆円削減/政府予算案
- 軍拡暴走の強権姿勢象徴/政府予算案 小池書記局長が談話
- 市民連合シンポ/小池書記局長、福山民進幹事長代理あいさつ（詳報）/“総選挙へ協議加速したい”
- 「１者入札」改める方針/都政改革本部 高落札率回避で/党都議団追及
- 米 最賃引き上げ州で所得増/１８州と首都ワシントン 下降傾向から逆転/雇用に悪影響なし
- ぼうこうがんを労災認定/化学物質扱う労働者７人/福井労基署 小池議員の質問実る
- 地下水の影響調査必要/北陸新幹線ルート 塩川・武田両議員視察/福井・中池見湿地
- １７年度政府予算案/税の集め方、使い方の改革急務
- きょうの潮流/冬休みが始まる子どもたち。課題に追われる忙しい学校生活…