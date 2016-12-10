/「暮らし守る」たたかい今後も/発効の見通しないまま

亡国のＴＰＰ 自公維が強行

/韓国 与党から多数同調

大統領の弾劾案可決

/差別固定化の危険は重大/仁比議員が反対

/参院厚労委で参考人/倉林議員質問

/若者ら４００人行動/財務省前

/経済民主主義の一環/企業規模と地域間の格差是正/激動の時代に 第２７回党大会決議案から

/藤野議員 法相の議連加盟追及/衆院法務委

カジノ解禁推進法 中東和平の観点からも反対

/もうけが戦争の資金に/元国連人権高等弁務官事務所パレスチナ副所長 高橋 宗瑠さんに聞く