2016年12月10日(土)
- 亡国のＴＰＰ 自公維が強行/「暮らし守る」たたかい今後も/発効の見通しないまま
- 政策合意へ協議加速/４野党、市民連合の提起受け
- 大統領の弾劾案可決/韓国 与党から多数同調
- 核兵器関連企業に日本８社が投融資/２６カ国３９０社で５７兆円超/オランダ平和団体報告書
- 福島第１廃炉・賠償などに２１．５兆円/国民負担で東電・原発延命/経産省試算
- ２国間協定阻止へ全力/小池書記局長 ＴＰＰ採決を批判
- 「部落差別」永久化法が成立/差別固定化の危険は重大/仁比議員が反対
- 年金カット法案に懸念/参院厚労委で参考人/倉林議員質問
- 公正な貿易ルールに転換を/ＴＰＰ承認案・関連法案 井上議員、採決に反対
- 学費無償・給付型奨学金は世界標準/若者ら４００人行動/財務省前
- 産業構造の改革を提起/経済民主主義の一環/企業規模と地域間の格差是正/激動の時代に 第２７回党大会決議案から
- 生放送！とことん共産党/カジノ法案の害悪と詭弁/衰退産業 依存症も増やす
- ＴＰＰ承認案・関連法案/辰巳議員の反対討論/参院本会議
- がん患者の負担軽減を/堀内議員 対策基本法で要求/衆院厚労委
- カジノは民法改定にも逆行/藤野議員 法相の議連加盟追及/衆院法務委
- 建設業の外国人実習生/実態調査・待遇改善を/衆院国交委 本村氏が質問
- 外国人技能実習生/失踪者、建設業が最多/本村氏要求で判明
- 広がる“核兵器への投資”/オランダ平和団体報告 ＮＧＯが批判
- 美浜原発３号機 新規格なら不合格/藤野氏 原子力規制委の審査批判
- カジノ解禁推進法 中東和平の観点からも反対/もうけが戦争の資金に/元国連人権高等弁務官事務所パレスチナ副所長 高橋 宗瑠さんに聞く
- 原発優遇 再稼働後押し/福島第１原発事故費 新電力にも負担/経産省有識者委が「案」
- ＴＰＰ承認・関連法/この可決の強行は禍根を残す
- きょうの潮流/２００４年の盧武鉉（ノムヒョン）大統領、今回の朴槿恵（パククネ）大統領。…