2016年12月5日(月)
- カジノは犯罪 強行やめよ/ＮＨＫ討論 小池書記局長が主張/解禁しないのが一番の依存症対策
- 原発事故費用２２兆円 想定の倍/「コスト安い」破たん明白
- 巨大利権 「第２のパチンコ」に/カジノ 規制権限 警察に集中
- 「返済いらない奨学金を」/埼玉で青年デモ
- 民法改定案 被害者救済へ大きな一歩/藤野氏 「消滅時効」の規定で/衆院法務委
- 格差と貧困 中間層の疲弊どう克服/経済民主主義の改革を提案/激動の時代に ２７回党大会決議案から
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 規制緩和の是正必要/山添氏 バス事故根絶へ主張/道路運送法改正案 参院委で全会一致
- カジノ 経済破綻 転換進める/中国・マカオ 米国
- 労働実態報告 義務に/バス運行 関連法案など可決/衆院委 本村議員質問
- カード不正 規制強化/割賦販売法改正案を可決/参院委 岩渕議員質問
- 最賃 時給１５００円に 「エキタス」デモ/ラップ調で若者４００人/東京
- 子どもへのプレゼント 原発も戦争もない未来/東京 「パパママぼく」ウオーク
- 海兵隊と空母駐留/「世界で唯一」の異常をただせ
- きょうの潮流/ことし韓国のネット上で、日本のさりげない美しさが話題に…