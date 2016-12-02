2016年12月2日(金)
- 延長国会 暴走加速/カジノ法案いきなり採決の動き/安倍自公政権に維新加担
- ＴＰＰで危険な添加物拡大/吉良議員 「食の安全優先せよ」/参院特別委
- １１月 新入党員１０５１人迎える/「赤旗」読者３カ月連続増
- 北朝鮮に制裁決議/国連安保理 石炭輸出を制限/各国に事務総長 努力を呼び掛け
- ギャンブル依存深刻に■経済もよくならない■やり方も乱暴/カジノ法案断固反対、廃案に/志位委員長が会見で表明
- 志位委員長、ベトナム共産党政治局員と懇談/協力の発展で合意
- カストロ前議長の追悼集会 ハバナ/緒方氏、各国代表と懇談
- 新たな差別生む恐れ/永久化法案で仁比氏「実態調査」追及
- 論戦ハイライト/危険 アルミ食品添加物 規制緩和 米国が押しつけ/参院ＴＰＰ特 吉良議員が追及
- 日曜版４日号/東京都の入札監視は“自作自演”/俳人・黛まどかさんがみた福島
- 目標総達成を真正面に、全支部の「大運動」に発展させ、党勢拡大の飛躍を月初めからつくりだそう/２０１６年１２月１日 「党勢拡大大運動」推進本部
- 再犯防止に福祉連携を/仁比議員 「センター」強化提起/参院委
- 休眠預金活用に問題点/大門議員 民主的配分など提起/参院委で法案可決
- 心に深く刻まれた３２年前の会談/キューバ・カストロ前議長への追想/不破 哲三
- コロンビア和平発効/新合意案承認 半世紀の内戦が終結
- 北朝鮮の制裁強化/実行と６カ国協議再開に力を
- きょうの潮流/４６歳のプロバスケット選手が快挙を成し遂げました。…