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2016年12月1日(木)

１２〜１月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

　【１２月９日告示、１８日投票】

◆名古屋市補

　［名東区］１

　竹田　まな２６新

　（同市の現有議席は１２）

　【１月１０日告示、１５日投票】

◆千葉県大多喜町１２

　野中まゆみ７０現

　（前回当選１）

◆沖縄県嘉手納(かでな)町１６

　タナカ康栄７２現

　（前回当選１）

　【１５日告示、２２日投票】

◆静岡県菊川市１７

　横山　隆一６４新

　（現有議席１）

◆大阪府茨木市３０

　朝田みつる５２現

　畑中たけし４９現

　大嶺さやか４４現

　あさとう雅志４７新

　（前回当選３）

◆岡山県倉敷市４３

　田辺あきお５６現

　末田まさひこ５８現

　田辺　まみ６１新

　たぐち明子３７新

　（前回当選４）

　【２０日告示、２９日投票】

◆北九州市５７

　［門司区］６（１減）

　高橋　　都６３新

　［小倉北区］１１（１減）

　大石　正信５８現

　出口しげのぶ５６新

　［小倉南区］１２

　やない　誠６１現

　藤沢　かよ６７現

　［若松区］５（１減）

　山内　涼成５１現

　［八幡東区］４（１減）

　藤元さとみ４７新

　［八幡西区］１５

　石田　康高６９現

　田中　光明５９現

　［戸畑区］４

　荒川　　徹６３現

　（前回当選９）

　【２２日告示、２９日投票】

◆埼玉県戸田市２６

　花井　伸子６１現

　本田　　哲４４現

　むとう葉子４２新

　つちやえみこ６５新

　（前回当選４、現有議席３）

◆滋賀県高島市１８（２減）

　森脇とおる６５現

　福井せつ子６４現

　粟津たいぞう６８現

　（前回当選３）

◆和歌山県岩出市１６

　増田こうじ６０現

　市来　りえ４５現

　（前回当選２）

◆佐賀県唐津（からつ）市３０（２減）

　うらた関夫６７現

　福島なおみ３４新

　川添みつこ６３新

　（前回当選３）

◆熊本県山鹿（やまが）市２０

　いもうよしや６２新

　（前回当選０）

◆鹿児島県西之表（にしのおもて）市１６

　渡辺みちひろ３５現

　橋口みゆき６１現

　（前回当選２）

　【２４日告示、２９日投票】

◆愛媛県砥部（とべ）町１６

　佐々木たかお６５現

　（前回当選１）

◆佐賀県白石(しろいし)町１６（２減）

　ひでしま和善５８現

　（前回当選１）

　【２９日告示、２月５日投票】

◆奈良県橿原(かしはら)市２４

　竹森まもる６３現

　西川まさかつ５８現

　今西たかあき６５元

　（前回当選２）

◆愛媛県今治市３２(2減)

　松田すみこ６５新

　（前回当選１）

◆長崎県五島市２０(2減)

　橋本　憲治５７現

　江川みつ子６４現

　（前回当選２）

　【３１日告示、２月５日投票】

◆山形県三川町１０

　田中あきら６１現

　（前回当選１）

◆熊本県大津町１６

　荒木としひこ６３現

　（前回当選１）



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