2016年12月1日(木)
１２〜１月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１２月９日告示、１８日投票】
◆名古屋市補
［名東区］１
竹田 まな２６新
（同市の現有議席は１２）
【１月１０日告示、１５日投票】
◆千葉県大多喜町１２
野中まゆみ７０現
（前回当選１）
◆沖縄県嘉手納(かでな)町１６
タナカ康栄７２現
（前回当選１）
【１５日告示、２２日投票】
◆静岡県菊川市１７
横山 隆一６４新
（現有議席１）
◆大阪府茨木市３０
朝田みつる５２現
畑中たけし４９現
大嶺さやか４４現
あさとう雅志４７新
（前回当選３）
◆岡山県倉敷市４３
田辺あきお５６現
末田まさひこ５８現
田辺 まみ６１新
たぐち明子３７新
（前回当選４）
【２０日告示、２９日投票】
◆北九州市５７
［門司区］６（１減）
高橋 都６３新
［小倉北区］１１（１減）
大石 正信５８現
出口しげのぶ５６新
［小倉南区］１２
やない 誠６１現
藤沢 かよ６７現
［若松区］５（１減）
山内 涼成５１現
［八幡東区］４（１減）
藤元さとみ４７新
［八幡西区］１５
石田 康高６９現
田中 光明５９現
［戸畑区］４
荒川 徹６３現
（前回当選９）
【２２日告示、２９日投票】
◆埼玉県戸田市２６
花井 伸子６１現
本田 哲４４現
むとう葉子４２新
つちやえみこ６５新
（前回当選４、現有議席３）
◆滋賀県高島市１８（２減）
森脇とおる６５現
福井せつ子６４現
粟津たいぞう６８現
（前回当選３）
◆和歌山県岩出市１６
増田こうじ６０現
市来 りえ４５現
（前回当選２）
◆佐賀県唐津（からつ）市３０（２減）
うらた関夫６７現
福島なおみ３４新
川添みつこ６３新
（前回当選３）
◆熊本県山鹿（やまが）市２０
いもうよしや６２新
（前回当選０）
◆鹿児島県西之表（にしのおもて）市１６
渡辺みちひろ３５現
橋口みゆき６１現
（前回当選２）
【２４日告示、２９日投票】
◆愛媛県砥部（とべ）町１６
佐々木たかお６５現
（前回当選１）
◆佐賀県白石(しろいし)町１６（２減）
ひでしま和善５８現
（前回当選１）
【２９日告示、２月５日投票】
◆奈良県橿原(かしはら)市２４
竹森まもる６３現
西川まさかつ５８現
今西たかあき６５元
（前回当選２）
◆愛媛県今治市３２(2減)
松田すみこ６５新
（前回当選１）
◆長崎県五島市２０(2減)
橋本 憲治５７現
江川みつ子６４現
（前回当選２）
【３１日告示、２月５日投票】
◆山形県三川町１０
田中あきら６１現
（前回当選１）
◆熊本県大津町１６
荒木としひこ６３現
（前回当選１）