2016年11月25日(金)
- ＴＰＰ断念こそ国益 固執するほど不平等に/参院特 田村氏、薬価問題示し追及
- 辺野古・高江の自然守れ/日本環境会議が環境省要請
- 年金カット法案 与党きょう採決狙う/衆院厚労委理事懇 野党が反対
- 豊洲・築地工事 自民都議に受注３社献金/都議会市場移転特の委員長/６年間２１７万円
- ９条解釈 一内閣で覆す/衆院憲法審査会 共産・民進が批判/大平・赤嶺氏発言
- 「平穏」を装い派兵か/井上議員 政府説明をただす/参院外防委
- 日曜版２７日号/原発事故費用 国民にツケ回し/作家・あさのあつこさんが登場
- 地方公務員 育児介護休業改正法案 可決/山下氏に国“非常勤も育休可能”/参院総務委
- 国立大学 運営費交付金増を/参院委 授業料下げ求める/吉良氏が要求
- 韓国大統領弾劾 来月初め/与党内からも同調 訴追案可決の可能性
- 業界損失 国民に転嫁/金融機能強化法等改定案 大門氏が反対/参院財金委
- オスプレイ訓練 長距離急襲だった/普天間からキャンプ富士/空中給油うけ兵員運ぶ
- 年金法案の審議/国民の不安と不信は消えない
- きょうの潮流/「幸せの国」ブータン。ＧＤＰ（国内総生産）よりも…