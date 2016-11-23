2016年11月23日(水)
- 福島沖Ｍ７．４ 東日本に津波/福島第２、冷却一時停止/３・１１後最大１．４メートル ６６００人超避難
- トランプ氏「ＴＰＰ離脱」/大統領就任当日 「２国間協定進める」
- ベトナム国会 原発白紙撤回/安倍政権の計画見直し迫られる
- 隠される遺伝子組み換え/紙氏指摘 ＴＰＰで表示に圧力
- 「反政府派支配地域」を明記/南スーダン「ＰＫＯ５原則」崩壊/井上議員 陸幕資料示し追及/参院外交防衛委
- “拠点設置義務はＴＰＰ抵触”/民泊仲介外国企業 辰巳議員に政府答弁/参院特別委
- カジノ推進議連に消費者相/衆院特で清水議員追及 「資格問われる」
- “実態調査”は人権侵害/部落差別永久化法案を告発/参院法務委で仁比議員
- 家賃下げ・補助策提起/衆院委 宮本徹氏 予算増額迫る
- 臨時・非常勤に育休を/衆院委 梅村氏 実態指摘し要求
- 諫早開門調査求める/衆院委 田村氏 和解待たず対策を
- 国債売却で大銀行大もうけ/大門議員 日銀の姿勢ただす/参院財金委
- 最賃時給１５ドル実現へ/２９日に全米規模デモ/３２０の都市で
- 安心の医療へ連帯/皆保険守る 患者・家族が集会/堀内･武田氏参加
- 財務省教員削減案/子どもの成長を保障できない
- きょうの潮流/海が見たくないと下を向く子ども、もう津波の映像を…