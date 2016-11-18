2016年11月18日(金)
- 市民と４野党 意見交換/共通政策 力合わせ豊かに/総選挙に向け定期開催確認
- 「ＴＰＰは国の主権を侵す」/地方公聴会 懸念相次ぐ 参院特委/紙・井上両議員が質問
- 国民多数は改憲求めず/赤嶺・大平両議員 憲法蹂躙の自民政治告発/衆院憲法審査会
- 子ども医療費無料化 国の制度に/全国ネットが国会内集会/厚労相に要請
- 共通政策の協議へ/４野党が政策責任者会談
- 野党の足並みそろっている/憲法審査会 志位委員長が会見
- 高江での訓練否定せず/ＣＶ２２オスプレイ 赤嶺氏に防衛省/衆院安全保障委
- 日曜版２０日号/自衛隊員の悲壮、青森ルポ/「軍学共同」の実態に迫る
- 日本共産党第７回中央委員会総会/大会決議案の特徴について/志位委員長の報告から
- 日本共産党第７回中央委員会総会/志位委員長の結語
- クレカのＩＣ化遅い/衆院委 真島氏 法的義務付けを
- 再犯防止法案を可決/衆院委 認知症などに支援必要/藤野氏が指摘
- 郵便局で米保険販売/衆院委 田村氏追及 ＴＰＰ先取り
- サンダース氏、米民主党上院指導部入り/若者など支持層拡大目指す/“選挙で未来の課題鮮明に”
- 情報公開し 税逃れ防げ/大門議員 企業活動の透明化要求/参院財金委
- 人間らしい暮らしを/１７年度予算 全生連が省庁交渉/倉林議員あいさつ
- 「働き方改革」/賃上げに内部保留活用不可欠
- きょうの潮流/「亡くなったことを受け入れることができません」。…