2016年11月17日(木)
- 日本政治の新しい時代が始まった 日本共産党７中総終わる/志位委員長が結語/大会決議案を全党で練り上げ「党勢拡大大運動」の成功必ず
- 再稼働議論 始められぬ/新潟 米山新知事「原発徹底検証を」/住民１００人が傍聴
- 憲法いかす政治こそ/山添・吉良議員 審査会始動を批判/参院
- 原発４０年超 美浜も許可/規制委 高浜につづき３基目
- 第７回中央委員会総会について/２０１６年１１月１６日 日本共産党中央委員会書記局
- 高額抗がん剤 オプジーボ 半額へ/来年２月 小池質問が動かす/中医協了承
- 公共の福祉さえ攻撃/参院ＴＰＰ特 山添氏、ＩＳＤＳ批判
- 年金受給資格 １０年に/短縮法 全会一致で成立/参院本会議
- 際限ない削減を強要/高橋氏 年金カット法案追及/衆院厚労委
- 部落差別を永久化/衆院委 歴史逆行の法案可決/藤野氏反対討論
- 「部落差別」永久化法案/３団体参考人招致を/穀田国対委員長が会見
- 強引な買収許されず/畑野氏 リニア用地で追及/衆院国交委
- ホームドア 低い目標/本村氏「国は義務化踏み出せ」/衆院国交委
- 非常勤 ３年使い捨て/田村氏「国家公務員正規化を」/参院内閣委
- 「廃業率」目標ただす/宮本岳志議員 金融緩和「悪影響」/衆院財金委
- いじめから子の命守れ/大平議員「寄り添って支援を」/衆院文科委
- 豊洲新市場 盛り土再汚染の恐れ/８〜９月 都が判断、責任重大/排水止め地下水位上昇/都議会特別委 曽根氏が追及
- 日本共産党第２７回大会決議案
- 第７回中央委員会総会特別決議
- ＴＰＰ参議院審議/発効の見込みなく推進の異常
- きょうの潮流/６０年余のジャーナリスト人生、吉永春子さんが今月初めに…