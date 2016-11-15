2016年11月15日(火)
- 多国籍企業のための協定/禍根残すＴＰＰは撤退を/「各国で反対広がる」大門氏 参院委
- 原発ゼロへ１００万署名/ふくしま出発集会に１５００人
- 第５３期 赤旗名人決まる/囲碁 柳田朋哉さん 将棋 横山大樹さん
- 論戦ハイライト/「強欲資本主義」の“食い物”に/参院ＴＰＰ特 大門氏が追及
- 南スーダンＰＫＯ 新任務付与/与党内からも慎重論
- 野党統一議員 木戸口氏が党本部訪問/志位委員長と懇談
- つくば新市長に五十嵐氏/茨城 共産党含む野党支援
- 革新懇が全国事務室長交流会/統一戦線運動の推進力 市民と野党共闘発展を
- 竹内候補「再稼働認めない」/新潟 柏崎市長選が告示
- 疑問解けた 入党します/川崎 市田副委員長迎え集い
- 母子加算削減やめよ/田村参院議員 財務省を批判
- 問題山積リニア建設/慶大名誉教授 川村晃生氏陳述/参院国交委 参考人質疑
- トランプ米新政権 公約・政策は/医療保険制度は軟化か/対移民強硬策は堅持
- 赤旗 全国囲碁・将棋大会/囲碁 １０代対決は林さんが制す/将棋 ３位浅倉さん独特の戦法
- ＣＯＰ２２ｉｎマラケシュ/再エネ１００％へ気候マーチ/「実現するのは市民の力」
- 文化芸術の力、人々に/関連１６団体がつどい/市田氏あいさつ
- 資材空輸 説明の倍以上 １１往復/沖縄・高江 環境に影響大
- 給付制奨学金/借金に苦しまぬ制度へ今こそ
- きょうの潮流/「学業を疎害する」「疾病障害を受けしむる」―。いまから…