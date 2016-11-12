2016年11月12日(土)
- 国民を犠牲 多国籍企業優遇 ＴＰＰ 批准やめよ/紙議員 平等・互恵のルールづくりこそ/参院審議入り
- 「原発ゼロに」 拡大官邸前抗議/市民と４野党が一緒に
- 平和首長会議/自治体の９４．４％が加盟/「ヒバクシャ署名」に賛同・協力
- 核実験再開 歯止めなし/日印政府 原子力協定に署名
- リニア、問題山積 ＪＲは傲慢/参院委 参考人「説明は不十分」/山添氏が質問
- 「アメリカ属国」「安保廃棄」議論/小池書記局長と保守派・西部氏/ＢＳフジ番組
- 沖縄・オスプレイパッド/環境アセス再実施を要求/翁長知事と２村 配備撤回求める
- ＴＰＰ承認案・関連法案/参院本会議 紙議員の質問（要旨）
- 移民・雇用「とりくむ」/トランプ氏、オバマ大統領と会談
- 日本共産党、被災地へコメ支援/東日本大震災 募金活用し６００万円
- 介護保険改悪させぬ/“総がかり”立場超え集会/“「要介護」までサービス取り上げなんて”
- 博多陥没 早い復旧と原因究明要望/九州運輸局に田村・真島議員
- 玄海原発適合審査/安全無視の再稼働もうやめよ
- きょうの潮流/富の象徴、マンハッタンの５番街にそびえ立つトラン…