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2016年11月1日(火)

１１〜１２月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１０月３０日告示、１１月６日投票】

◆富山市議補１３

　吉田おさむ６６新

　小西なおき７１新

　（同市の現有議席は２）

◆長野県東御（とうみ）市１７（２減）

　平林　千秋７２現

　くぼた俊介４１現

　（前回当選２）

【１１月１日告示、６日投票】

◆北海道弟子屈（てしかが）町１１（１減）

　小川　義雄７０現

　（前回当選１）

◆長野県高山村補３

　湯本　眞也７８新

　（現有議席１）

◆京都府宇治田原町１２

　今西くみこ５５現

　山本ただし６４新

　（前回当選２）

【６日告示、１３日投票】

◆茨城県つくば市２８

　滝口　隆一６８現

　橋本けい子６２現

　山中まゆみ３８新

　（前回当選３）

◆山梨県北杜（ほくと）市２２

　清水　　進６０現

　志村　　清６４新

　（前回当選２）

◆富山県南砺（なんと）市２０（４減）

　中島　　満６８現

　（前回当選１）

◆岐阜県恵那市１８（２減）

　水野　功教７２現

　遠山　信子７１現

　（前回当選２）

◆島根県雲南市２２

　上代かずみ５８新

　（前回当選１、現有議席０）

◆山口県防府（ほうふ）市２５

　山本　久江６４現

　清水ちかし４６新

　（前回当選２）

◆愛媛県四国中央市２２（４減）

　青木　永六６６現

　三好　　平６４現

　ひだか裕輔３５新

　（前回当選３）

【８日告示、１３日投票】

◆長野県松川町１４

　松井えつこ６６現

　（前回当選１）

【１３日告示、２０日投票】

◆山梨県南アルプス市２２

　名取やすし４９現

　まつの昇平４０新

　（前回当選２）

◆新潟県南魚沼市補３

　中沢　道夫６０新

　（同市の現有議席は２）

◆兵庫県丹波（たんば）市２０

　西本よしひろ６９現

　西脇ひでたか６６現

　（前回当選２）

◆鹿児島県伊佐市１８

　畑中きょう子４４現

　（前回当選１）

【１５日告示、２０日投票】

◆長野県阿智村１２

　原　さよ子７０新

　（前回当選１）

◆熊本県湯前（ゆのまえ）町１０

　高橋　一雄５９元

　（前回当選０）

【２０日告示、２７日投票】

◆茨城県古河市補１

　山口みちこ５４新

　（現有議席１）



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