2016年11月1日(火)
１１〜１２月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１０月３０日告示、１１月６日投票】
◆富山市議補１３
吉田おさむ６６新
小西なおき７１新
（同市の現有議席は２）
◆長野県東御（とうみ）市１７（２減）
平林 千秋７２現
くぼた俊介４１現
（前回当選２）
【１１月１日告示、６日投票】
◆北海道弟子屈（てしかが）町１１（１減）
小川 義雄７０現
（前回当選１）
◆長野県高山村補３
湯本 眞也７８新
（現有議席１）
◆京都府宇治田原町１２
今西くみこ５５現
山本ただし６４新
（前回当選２）
【６日告示、１３日投票】
◆茨城県つくば市２８
滝口 隆一６８現
橋本けい子６２現
山中まゆみ３８新
（前回当選３）
◆山梨県北杜（ほくと）市２２
清水 進６０現
志村 清６４新
（前回当選２）
◆富山県南砺（なんと）市２０（４減）
中島 満６８現
（前回当選１）
◆岐阜県恵那市１８（２減）
水野 功教７２現
遠山 信子７１現
（前回当選２）
◆島根県雲南市２２
上代かずみ５８新
（前回当選１、現有議席０）
◆山口県防府（ほうふ）市２５
山本 久江６４現
清水ちかし４６新
（前回当選２）
◆愛媛県四国中央市２２（４減）
青木 永六６６現
三好 平６４現
ひだか裕輔３５新
（前回当選３）
【８日告示、１３日投票】
◆長野県松川町１４
松井えつこ６６現
（前回当選１）
【１３日告示、２０日投票】
◆山梨県南アルプス市２２
名取やすし４９現
まつの昇平４０新
（前回当選２）
◆新潟県南魚沼市補３
中沢 道夫６０新
（同市の現有議席は２）
◆兵庫県丹波（たんば）市２０
西本よしひろ６９現
西脇ひでたか６６現
（前回当選２）
◆鹿児島県伊佐市１８
畑中きょう子４４現
（前回当選１）
【１５日告示、２０日投票】
◆長野県阿智村１２
原 さよ子７０新
（前回当選１）
◆熊本県湯前（ゆのまえ）町１０
高橋 一雄５９元
（前回当選０）
【２０日告示、２７日投票】
◆茨城県古河市補１
山口みちこ５４新
（現有議席１）