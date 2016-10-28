2016年10月28日(金)
- ＴＰＰ批准強行は許されない/徹底審議は国会の責務 志位委員長 三つの問題点指摘
- 経済主権売り渡すな/ＴＰＰ衆院特で笠井氏/医療破壊、ＩＳＤＳを追及
- 国連第１委 核兵器禁止条約交渉開始の決議案/“政府は賛成を”井上議員迫る/「米の圧力」ただす 被爆国の責務強調
- 対キューバ経済封鎖/解除へ国連が決議案採択/米国棄権 反対ゼロに
- 「共産党とは一線を画せ」という連合指導部の要求にどう対応するか―民進党に問われている/志位委員長が強調
- 憲法審 来月１０・１７日に/共産党は反対
- 「強行」暴言を批判/ＳＢＳ米 不正取引究明を/参院農水委 紙氏が追及
- 論戦ハイライト 衆院ＴＰＰ特/皆保険制度に深刻な影響/笠井氏が追及
- 日曜版３０日号/南スーダン派兵 隊員家族の思いは/古謝美佐子さん、歌と沖縄を語る
- ＴＰＰ批准強行は許されない―徹底審議は国会の責務/志位委員長の会見
- 豊洲新市場 地下水管理は破綻/共産党都議団調査で判明 都のシステム機能せず
- 国連決議に賛成要請/核兵器禁止条約 野党が外相に
- リニア問題 公金注ぎ情報非公表/本村議員に国交省/衆院委
- 岩手台風被害で要望/震災復興含む特殊性ふまえ 国に党災害対策本部
- 研究開発減税拡大を批判/大門議員 大企業優遇 断念を/参院財金委
- 宇宙活動法案 外国軍事衛星打ち上げも/国内事業者 担当相、否定せず/島津議員が質問
- いじめ情報の共有大切/畑野・大平・吉良議員 ＮＰＯ法人と懇談
- 南スーダンＰＫＯ/詭弁という他ない派兵延長論
- きょうの潮流/ゆったりと流れる北上川のほとりにある小高い丘。その上…